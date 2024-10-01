İlk 5’te emekli sayısı tavan yaptı! Türkiye’nin en yaşlı illeri listesi açıklandı!

Türkiye'de emeklilerin en yoğun olarak yaşadığı iller verilerle birlikte tespit edildi. Yapılan araştırma, Türkiye'de 16 milyondan fazla kişinin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı aldığını ortaya koyarken emeklilerin büyük şehirlerde daha yoğun yaşadığını gösteriyor. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı, 2022 verilerine göre yüzde 10,2 ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamından daha düşük seviyede kaldı. TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye, bu oranla AB ortalamasının yaklaşık yarısına denk gelen bir yaşlı nüfus oranına sahip.

AB'de Yaşlı Nüfusta Artış: Almanya İlk Sırada Yer Aldı Avrupa Birliği ülkelerinin yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam sayısı 96,4 milyona ulaştı. Bu rakam, toplam 448,9 milyon olan AB nüfusunun yüzde 21,5'ine denk geliyor.