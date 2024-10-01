1 Ekim 2024 Torba Yasa son durum | Torba Yasa yürürlüğe girdi mi? 3600 Ek Gösterge, Bağ-Kur Prim Gün Sayısı...

Torba Yasa'nın, özellikle ekonomik ve sosyal güvenlik alanında kritik düzenlemeler içerdiği biliniyor. Tasarının, devlet memurlarına yönelik 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik imkanı sunan prim desteği ve Bağ-Kur prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürülmesi gibi önemli maddeleri öne çıkıyor. Bu düzenlemeler, vatandaşların emeklilik ve sosyal güvenlik sistemine entegrasyonunu iyileştirmeyi ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Torba Yasa Maddeleri ve Ekonomik Düzenlemeler Torba Yasa tasarısında, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal güvenlik sistemine önemli değişiklikler getirecek maddeler bulunuyor. Bunlardan bazıları, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği ve Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi gibi başlıklar. İşte bu maddeler hakkında detaylar: