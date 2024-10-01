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1 Ekim 2024 Torba Yasa son durum | Torba Yasa yürürlüğe girdi mi? 3600 Ek Gösterge, Bağ-Kur Prim Gün Sayısı...

Meclis tatilinden önce 86 maddeden oluşan yasanın 55 maddesi kabul edilmesine rağmen, kalan 31 madde üzerinde yapılacak görüşmeler merakla bekleniyor. Özellikle 3600 ek gösterge gibi devlet memurlarının maaş ve emeklilik haklarına doğrudan etki eden düzenlemeler, geniş bir kesimin ekonomik güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bağ-Kur'lular için emeklilik şartlarını kolaylaştıracak düzenlemeler ve ev hanımlarına yönelik sigorta sistemi gibi başlıklar da bu yeni dönemde Meclis'in en önemli gündem maddeleri arasında olacak. Yasayla ilgili kararların Meclis'in açılmasıyla hız kazanacağı öngörülüyor.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 11:13 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 12:18
1 Ekim 2024 Torba Yasa son durum | Torba Yasa yürürlüğe girdi mi? 3600 Ek Gösterge, Bağ-Kur Prim Gün Sayısı...

Torba Yasa'nın, özellikle ekonomik ve sosyal güvenlik alanında kritik düzenlemeler içerdiği biliniyor. Tasarının, devlet memurlarına yönelik 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik imkanı sunan prim desteği ve Bağ-Kur prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürülmesi gibi önemli maddeleri öne çıkıyor. Bu düzenlemeler, vatandaşların emeklilik ve sosyal güvenlik sistemine entegrasyonunu iyileştirmeyi ortaya çıkarmaya çalışıyor.

1 Ekim 2024 Torba Yasa son durum | Torba Yasa yürürlüğe girdi mi? 3600 Ek Gösterge, Bağ-Kur Prim Gün Sayısı...

Torba Yasa Maddeleri ve Ekonomik Düzenlemeler

Torba Yasa tasarısında, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal güvenlik sistemine önemli değişiklikler getirecek maddeler bulunuyor. Bunlardan bazıları, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği ve Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi gibi başlıklar. İşte bu maddeler hakkında detaylar:

1 Ekim 2024 Torba Yasa son durum | Torba Yasa yürürlüğe girdi mi? 3600 Ek Gösterge, Bağ-Kur Prim Gün Sayısı...

3600 Ek Gösterge

3600 ek gösterge, uzun süredir devlet memurları ve emekliler tarafından beklenen bir düzenleme. Çalışan memurların maaşlarında, emekli maaşlarında ve ikramiyelerinde ciddi bir artış sağlayan bu düzenleme, memurların emekli olduklarında daha yüksek maaş alabilmelerine olanak tanıyor.

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