7 yıl önce başladı şimdi para basıyor! Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Çin Kovid-19 için kullanıyor!
Aksaray'da orman mühendisi arkadaşının tavsiyesiyle 7 yıl önce kurt üzümü olarak bilinen gojy berry üretimine başlayan Mehmet Çekil, şuan yıllık 25 ton hasat alıyor. Avrupa ülkelerinin sıraya girdiğini belirten Çekil, Çin'in koronavirüsle mücadelede bu meyveyi kullandığını söyledi.
Mehmet Çekil, 7 yıl önce Hasandağı eteklerinde bin 300 rakımlı Kargın köyüne, anavatanı Tibet olan 'goji berry' fidanlarını dikti. Üretimin istenilen seviyede olması ve taleplerin artmasıyla tarlasını 57 dekarlık alana çıkaran Çekil, yıllık ortalama yaş ve kuru 25 ton gojy berry meyvesi üretiyor.
DEKARDAN 25 BİN TL GETİRİSİ VAR
Son 2 yıldır yoğun talep olduğunu belirten Mehmet Çekil, "Son 2 yıldır iç piyasadan goji berrye yoğun bir talep var. Bağışıklık sistemini güçlendirip vücut savunmasını arttırıyor. Çinlilerin bunu COVID-19 ile mücadelede kullandıklarını biliniliyor.
Yurt dışından ciddi talepler alıyoruz. Özellikle Anadolu'da genel olarak doğal yetiştirilen goji berryler için Avrupa Birliği 2015 yılında Çin'den ithalatı durdurdu.
Türkiye, İtalya, İspanya ile Bulgaristan'dan ürün talep ediyorlar ve tercihlerini en çok Türkiye'den yana kullanıyorlar. Bizim verdiğimiz toptancılar ürünün yüzde 80'i ile 90'ını yurt dışına gönderiyorlar.