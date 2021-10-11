7 yıl önce başladı şimdi para basıyor! Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Çin Kovid-19 için kullanıyor!

DEKARDAN 25 BİN TL GETİRİSİ VAR

Son 2 yıldır yoğun talep olduğunu belirten Mehmet Çekil, "Son 2 yıldır iç piyasadan goji berrye yoğun bir talep var. Bağışıklık sistemini güçlendirip vücut savunmasını arttırıyor. Çinlilerin bunu COVID-19 ile mücadelede kullandıklarını biliniliyor.