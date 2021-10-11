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2017’de İstanbul’dan göç etti bu işe başladı! Resmen talep yağıyor!

İstanbul'da otururken Balıkesir Gönen'e göç eden 48 yaşındaki Gönül Saral Durmuş, "süper meyve" olarak bilinen aronya yetiştirmeye başladı. Durmuş çevre illerden gelen talebe yetişemediğini ifade ederken "Hedefim, yerimi daha da çok büyütüp yurt dışına ihraç etmek. Nasip olursa 20 dönümlük bir araziye de ekmeyi planlıyorum." dedi

11.10.2021 16:38 - Son Güncelleme: 11.10.2021 16:38
2017’de İstanbul’dan göç etti bu işe başladı! Resmen talep yağıyor!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir dönüm alanda "süper meyve" olarak bilinen aronya yetiştirmeye başlayan Gönül Saral Durmuş (48), üretimini artırmayı hedefliyor.

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2017’de İstanbul’dan göç etti bu işe başladı! Resmen talep yağıyor!

Daha önce İstanbul'da ikamet eden Gönül Saral Durmuş, büyük şehrin kalabalığından sıkılarak 2017 yılında eşi Selim Durmuş (53), kızları Armin (9) ve Nihal (7) ile Gönen ilçeasinin kırsal Buğdaylı Mahallesi'ne yerleşti.

2017’de İstanbul’dan göç etti bu işe başladı! Resmen talep yağıyor!

Tarımla, toprakla uğraşmak için arayışa giren Durmuş, sağlıklı beslenmede tercih edilen meyvelerden aronya ile ilgili araştırmalar yaptı.

2017’de İstanbul’dan göç etti bu işe başladı! Resmen talep yağıyor!

Antioksidan açısından zengin, mor üzümsü çalı meyvesi olan aronya yetiştirmek için bir dönüm tarla kiralayan Durmuş, çevre il ve ilçelerden gelen siparişleri karşılıyor.

2017’de İstanbul’dan göç etti bu işe başladı! Resmen talep yağıyor!

Kadın girişimci, ürünü ihraç etmeyi de hedefliyor.

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