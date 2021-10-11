2017’de İstanbul’dan göç etti bu işe başladı! Resmen talep yağıyor!

Daha önce İstanbul'da ikamet eden Gönül Saral Durmuş, büyük şehrin kalabalığından sıkılarak 2017 yılında eşi Selim Durmuş (53), kızları Armin (9) ve Nihal (7) ile Gönen ilçeasinin kırsal Buğdaylı Mahallesi'ne yerleşti.