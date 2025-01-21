Yiğit Marcus Aral için kırmızı bülten talebi! Şevval Şahin’i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, 24 Haziran 2021 tarihinde Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da lüks bir restoranda buluşmuştu. Daha sonra mekana Şahin'in 2 yıllık eski aşkı Yiğit Marcus Aral gelmişti.

Aral, Kamışlı ile önce selfie yapıp sonra da oturduğu sandalyeyle birlikte onu denize atmıştı. Yiğit Marcus Aral Kerem Kamışlı'yı denize attı! Şevval Şahin'den ilk açıklama geldi! Genç işadamını Boğaz'ın serin sularından garsonlar kurtarmıştı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen skandalın ardından taraflar mahkemelik olmuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre; eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'den ayrıldıktan sonra kıskançlık krizine giren ve eski sevgilisinin yemek yediği Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı.