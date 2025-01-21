Yiğit Marcus Aral için kırmızı bülten talebi! Şevval Şahin’i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, 24 Haziran 2021 tarihinde Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da lüks bir restoranda buluşmuştu. Daha sonra mekana Şahin'in 2 yıllık eski aşkı Yiğit Marcus Aral gelmişti.
Aral, Kamışlı ile önce selfie yapıp sonra da oturduğu sandalyeyle birlikte onu denize atmıştı.
Genç işadamını Boğaz'ın serin sularından garsonlar kurtarmıştı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen skandalın ardından taraflar mahkemelik olmuştu.
Sabah'ta yer alan habere göre; eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'den ayrıldıktan sonra kıskançlık krizine giren ve eski sevgilisinin yemek yediği Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Üsküdar'da bir restoranda yaşanan olayın ardından 'olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'tehdit', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istenen Yiğit Marcus Aral'ın yargılanmasına 30 Kasım 2021 günü başlandı.
Aradan yaklaşık 3,5 yıl geçmesine rağmen ve hakkında yakalama kararı bulunan Aral yine duruşmaya katılmadı.
"KIRMIZI BÜLTEN TALEP EDERİZ"
Davanın 13. celsesinde mahkeme, Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde yaşadığı bilinen Yiğit Marcus Aral hakkında çıkarılan yakalama kararının henüz infaz edilemediğini belirtti.
Müşteki Kerem Kamışlı'nın avukatı bu durum üzerine sanığın kasten duruşmaya katılmadığını belirterek, "Sanık hakaret tehdit, özel hayata ilişkin suçları işlemiştir. Müvekkilin canına kast etmiştir. Kırmızı bülten talebimiz vardır. Hakkında kırmızı bülten kararı verilmesini talep ederiz" dedi.
"YAKALAMA DEVAM" KARARI
Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında çıkartılan yakalama kararının aynen devamı ile infazının beklenmesine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme, Yiğit Marcus Aral hakkında çıkarılan yakalama kararının devam etmesi ve infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.