Kanser tedavisi gören Tanyeli'nin ziyaretçi isyanı! “Gelirseniz kovulursunuz”

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, bu süreçte sosyal medya hesabında sık sık paylaşım yaparak sevenlerini sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmeyi ihmal etmedi.
Hastane odasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ünlü isim, bu kez ziyaretçi isyanıyla dikkat çekti.
Geçen günlerde doktoru tarafından ziyaretçi yasağı geldiğini belirten Tanyeli, açıklamasına aldırış etmeyenlere tepki gösterdi.
Yasağa uymayanlara seslenen Tanyeli, şu ifadeleri kullandı: "Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun diyorum.
İnfilazyonla uğraşıyorum. Doktorun izin vermemesinin sebebi bunlardı. Maskesiz hemşire dahil giremiyor. Gelirseniz kovulursunuz, net"
İşte o paylaşım...
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz hafta özel izinle hastaneden çıkan ve arkadaşlarının kendisi için düzenlediği sürpriz doğum günü partisine katılan Tanyeli'ye ziyaretçi yasağı gelmişti.
"SİZE HABER VERECEĞİM"
Ünlü oryantal kararı sosyal medya hesabından duyurmuştu:
"Hastane ziyaretleri yasak lütfen çat kapı gelmeyin ,rica ediyorum, çok zor durumda kalıyorum, normale döndüğünde size haber vereceğim anlayışınız için teşekkürler"
Not: Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.