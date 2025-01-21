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Kanser tedavisi gören Tanyeli'nin ziyaretçi isyanı! “Gelirseniz kovulursunuz”

Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, tedavi sürecinde yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendiren ünlü isimden şimdi ise bambaşka bir paylaşım geldi. Tanyeli'den bu sefer isyan dolu bir paylaşımda bulundu. Tedavisi hastanede devam eden Tanyeli'nin ziyaretçi isyanı...

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 11:15 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 11:15
Kanser tedavisi gören Tanyeli’nin ziyaretçi isyanı! Gelirseniz kovulursunuz

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, bu süreçte sosyal medya hesabında sık sık paylaşım yaparak sevenlerini sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmeyi ihmal etmedi.

Kanser tedavisi gören Tanyeli’nin ziyaretçi isyanı! Gelirseniz kovulursunuz

Hastane odasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ünlü isim, bu kez ziyaretçi isyanıyla dikkat çekti.

Kanser tedavisi gören Tanyeli’nin ziyaretçi isyanı! Gelirseniz kovulursunuz

Geçen günlerde doktoru tarafından ziyaretçi yasağı geldiğini belirten Tanyeli, açıklamasına aldırış etmeyenlere tepki gösterdi.

Kanser tedavisi gören Tanyeli’nin ziyaretçi isyanı! Gelirseniz kovulursunuz

Yasağa uymayanlara seslenen Tanyeli, şu ifadeleri kullandı: "Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun diyorum.

Kanser tedavisi gören Tanyeli’nin ziyaretçi isyanı! Gelirseniz kovulursunuz

İnfilazyonla uğraşıyorum. Doktorun izin vermemesinin sebebi bunlardı. Maskesiz hemşire dahil giremiyor. Gelirseniz kovulursunuz, net"

Kanser tedavisi gören Tanyeli’nin ziyaretçi isyanı! Gelirseniz kovulursunuz

İşte o paylaşım...

Kanser tedavisi gören Tanyeli’nin ziyaretçi isyanı! Gelirseniz kovulursunuz

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta özel izinle hastaneden çıkan ve arkadaşlarının kendisi için düzenlediği sürpriz doğum günü partisine katılan Tanyeli'ye ziyaretçi yasağı gelmişti.

Kanser tedavisi gören Tanyeli’nin ziyaretçi isyanı! Gelirseniz kovulursunuz

"SİZE HABER VERECEĞİM"

Ünlü oryantal kararı sosyal medya hesabından duyurmuştu:

"Hastane ziyaretleri yasak lütfen çat kapı gelmeyin ,rica ediyorum, çok zor durumda kalıyorum, normale döndüğünde size haber vereceğim anlayışınız için teşekkürler"

Not: Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.