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Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

4 yaşındaki Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu iddia edilerek Fatma D. tarafından babalık davası açıldı. Sabancı'nın yalanladığı iddialar yapılan DNA testleri sonucu doğrulandı. Hacı Sabancı'nın Uzay adlı küçük çocuğun biyolojik babası olduğu yüzde 99.99 doğruluk oranı ile kesinleşti. Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran olayın ardından Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı ve kızı Arzu Alara ile aile fotoğrafını yayınlarken Arzu Sabancı'dan tepki çeken bir paylaşım geldi. Art arda yapılan paylaşımlar sosyal medyanın gündemine otururken Hacı Sabancı suskunluğunu bozdu. Ünlü isim konuya dair ilk kez konuştu. İşte Hacı Sabancı'nın o açıklaması...

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 09:46 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 09:46
Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın oğulları Hacı Sabancı, Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan gayrimeşru çocuk iddiaları büyük yankı uyandırdı.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Hacı Sabancı'ya 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğu iddiasıyla Fatma D. tarafından dava açıldı.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Hacı Sabancı mahkeme kararı sonucunda Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği verdi. Yapılan babalık testinin sonucunda Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 babası olduğu ortaya çıktı.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Magazin gündemine bomba gibi düşen DNA sonucunun ardından Sabancı ailesinden paylaşımlar peş peşe geldi.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Hacı Sabancı, 2017 yılından beri aşk yaşadığı ve 2021'de evlendiği eşi Nazlı Sabancı ile kızı Arzu Alara Sabancı'yla birlikte verdiği aile pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Sabancı, mutlu aile pozunda kızının yüzünü gizledi.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Nazlı Sabancı da bir süre sonra Hacı Sabancı ile fotoğrafına kalp emojisi koyup paylaştı ve eşinin yanında olduğunu herkese ilan etti.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Son olarak Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'dan paylaşım geldi. Arzu Sabancı paylaşımında "Bugün babaanne oluşumun yıldönümü" yazılı eski bir fotoğrafını yayınladı.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Ancak sosyal medyada tepkiler gelince kısa sürede paylaşımı kaldırdı.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

İLK KEZ KONUŞTU

Tüm bunlar olup biterken Hacı Sabancı, suskunluğunu bozdu. Hürriyet'te yer alan habere göre; ünlü iş insanı "Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda" dedi.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Sabancı "Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz" sorusunu da "Avukatlar biliyor o konuları" diye yanıtladı.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Babalık davasının karar duruşması 25 Şubat'ta yapılacak. Hacı Sabancı'nın karar sonrası istinaf mahkemesine gitme hakkı var.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukat Şeyda Yıldırım aracılığıyla açılan davaya göre Fatma D. ile Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

İddiaya göre sık sık bir araya gelen çift, Los Angles'ta bir otelde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptı. Tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşmeyen Hacı Sabancı ile Fatma D., ara ara otelde buluşuyordu.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Çiftin arası 2019 yılında bozulunca Fatma D., başka bir kişiyle evlenerek Belçika'ya yerleşti. Ancak bu evliliği uzun sürmedi.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Dilekçedeki iddialara göre Fatma D., eşinden boşanmak için Hacı Sabancı'dan avukat bulması için yardım istedi. Vekalet ücretini kendisinin ödeyeceğini taahhüt eden Hacı Sabancı, Fatma D.'nin hesabına para gönderdi.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Eşi ile ayrı yaşayan Fatma D.'ye mesaj atan Hacı Sabancı, evine davet etti ve o gece çift birliktelik yaşadı. Evliliği devam ederken hamile kalan Fatma D., 2 Şubat 2021 tarihinde Uzay isminde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Fatma D.'nin sık sık doğan çocuğunun fotoğraflarını Hacı Sabancı'ya gönderdiğinin anlatıldığı dilekçede, Sabancı'nın çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arasının bozulduğu ifade edildi.

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı

Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı ile kızı Arzu Alara

Not: Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.