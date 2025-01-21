Evlilik dışı bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı ilk kez konuştu! Arzu Sabancı’nın paylaşımı olay oldu

Nazlı Sabancı da bir süre sonra Hacı Sabancı ile fotoğrafına kalp emojisi koyup paylaştı ve eşinin yanında olduğunu herkese ilan etti.

İLK KEZ KONUŞTU

Tüm bunlar olup biterken Hacı Sabancı, suskunluğunu bozdu. Hürriyet'te yer alan habere göre; ünlü iş insanı "Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda" dedi.