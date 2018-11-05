Yeşilköy Tayyare Meydanı’ndan İstanbul Havalimanına

YEŞİLKÖY TAYYARE MEYDANI'NDAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA

29 Ekim'de dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı görkemli bir törenle açıldı. Peki Türkiye'nin havacılık tarihi nereden nereye geldi? İşte Türkiye Gazetesi'nde yayınlanan o yazı.

"Yıl 1912. Harbiye Nezareti ordumuzun balon ve tayyare ihtiyacı için bir tesise lüzum duyar. 'Kitaat-ı Fenniye ve Mevakii Müstahkeme Müfettiş-i Umumi'sine bağlı bir hava komisyonu kurar. İşte bu teşkilat Hava Kuvvetlerinin temeli sayılır ki, cumhuriyete 11 yıl vardır daha.