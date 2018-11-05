200 saat uğraştı ortaya çıkan şeye dünya şaştı kaldı!
40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez! Bulgar mühendis, sık sık gördüğümüz tahta parçalarından öyle bir şey yaptı ki, şaşmamak elde değil. Peki 200 saat uğraş sonrası ortaya ne çıkmış olabilir?
5 Kasım 2018 Pazartesi, 16:06:28 Güncelleme: 16:18:34
BULGAR MÜHENDİS ALDIĞI TAHTA PARÇALARINI ÖYLE BİR ŞEYE ÇEVİRDİ Kİ...
Günlük hayatımızda, elimize geçen birçok materyalden aslında bir sürü şey üretebiliriz. Bulgar mühendiste öyle yaptı. 200 saatte inanılmazı başardı! Her şey bu tahta parçasıyla başlıyor. Ancak 200 saat dolduğunda dönüşeceği 'şey'e siz de inanamayacaksınız!
DİĞER GALERİLER