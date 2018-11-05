200 saat uğraştı ortaya çıkan şeye dünya şaştı kaldı!

BULGAR MÜHENDİS ALDIĞI TAHTA PARÇALARINI ÖYLE BİR ŞEYE ÇEVİRDİ Kİ...

Günlük hayatımızda, elimize geçen birçok materyalden aslında bir sürü şey üretebiliriz. Bulgar mühendiste öyle yaptı. 200 saatte inanılmazı başardı! Her şey bu tahta parçasıyla başlıyor. Ancak 200 saat dolduğunda dönüşeceği 'şey'e siz de inanamayacaksınız!