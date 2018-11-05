Hitler'in savaş otomobilini 33 bin TL'ye yeniden topladı

Hitler'in II. Dünya Savaşı'nda komutanları için özel tasarlattığı ve dünyada 66 tane kalan 'Volkswagen Kommandeurwagen E87' otomobillerinden biri Antalya'da ortaya çıktı.

5 Kasım 2018 Pazartesi, 20:39:14 Güncelleme: 20:40:50
Hitler'in savaş otomobilini 33 bin TL'ye yeniden topladı
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Hitlerin savaş otomobilini 33 bin TLye yeniden topladı


İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazi lideri Adolf Hitler tarafından sadece komutanlarının hizmeti için özel olarak tasarlattığı arazi aracı Volkswagen Kommandeurwagen E87'nin Türkiye'de bir örneği olmadığını öğrenen Antalya Vosvos Sevenler Kulübü Başkanı Sedat Sıvış, kolları sıvadı. 2013 yılında Türkiye ve Almanya'daki Vosvos sevenlerle iletişime geçti. Sıvış, Almanya'da çekme belgeli hurda 1942 model Kommandeurwagen E87 bularak Türkiye'ye getirtti.

Hitler'in savaş otomobilini 33 bin TL'ye yeniden topladı
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Hitlerin savaş otomobilini 33 bin TLye yeniden topladı


Otomobili yeniden çalışır hale getirmek için 5 yıl emek harcayan Sıvış, bu sürede aracın Wolfsburg'daki fabrikasıyla defalarca iletişime geçti. Otomobilin o dönemlerde kullandığı haki rengin kodunu da alan Sıvış, aracı orijinal rengine boyattı.

Hitler'in savaş otomobilini 33 bin TL'ye yeniden topladı
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Hitlerin savaş otomobilini 33 bin TLye yeniden topladı


Savaşta komutanların askerleriyle iletişimini sağlayan telsiz sistemini de Almanya'dan getirten Sıvış, otomobile monte ettirdi. 5 yılda otomobili çalışır hale getiren Sıvış, toplam 33 bin TL harcadı.

Hitler'in savaş otomobilini 33 bin TL'ye yeniden topladı
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Hitlerin savaş otomobilini 33 bin TLye yeniden topladı


Hitler'in savaş otomobilini 33 bin TL'ye yeniden topladı
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Hitlerin savaş otomobilini 33 bin TLye yeniden topladı
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