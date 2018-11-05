Hitlerin savaş otomobilini 33 bin TLye yeniden topladı



İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazi lideri Adolf Hitler tarafından sadece komutanlarının hizmeti için özel olarak tasarlattığı arazi aracı Volkswagen Kommandeurwagen E87'nin Türkiye'de bir örneği olmadığını öğrenen Antalya Vosvos Sevenler Kulübü Başkanı Sedat Sıvış, kolları sıvadı. 2013 yılında Türkiye ve Almanya'daki Vosvos sevenlerle iletişime geçti. Sıvış, Almanya'da çekme belgeli hurda 1942 model Kommandeurwagen E87 bularak Türkiye'ye getirtti.

