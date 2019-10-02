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Yeşilçam'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Asiye'si Nermin Denizci şoke etti

Yeşilçam dediğimiz zaman aklımıza bir dönem sinemaya damga vuran filmler geliyor. Bunlardan birtanesi ise Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım filmidir. Yeşilçam, bir çok ismi ünlü etmiş, kimisi tutunabilmiş, kimisi sadece döneminde bilinmiş daha sonra ortadan kaybolmuş. Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filminde Asiye karakterini canlandıran Nermin Denizci de o isimlerden birisi. Nermin Denizci son haliyle görenleri adeta şoke etti. Nermin Denizci tüm kariyeri boyunca sadece sinema filmlerinde rol aldı ve 29 yapımda göründü. Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu.

02.10.2019 13:23 - Son Güncelleme: 02.10.2019 13:24
Yeşilçam'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Asiye'si Nermin Denizci şoke etti

NERMİN DENİZCİ KİMDİR?

Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu. Tüm kariyeri boyunca sadece sinema filmlerinde rol aldı ve 29 yapımda göründü. Şabaniye, Şaban Pabucu Yarım, Atla Gel Şaban, Yedi Bela Hüsnü, Sindirella Kül Kedisi gibi daha çok Kemal Sunal filmleri olmak üzere yapımlarda rol aldı.

Yeşilçam'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Asiye'si Nermin Denizci şoke etti

Çarıklı milyoner'de mirastan pay koparmaya çalışan ailelerden birinin kızını oynamıştır. Şaban Pabucu Yarım'da iş adamının karısı nermin hanım karakteri bunlara örnektir. Nermin Denizci bir dönem albümde çıkardı.

Yeşilçam'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Asiye'si Nermin Denizci şoke etti

Yeşilçam, bir çok ismi ünlü etmiş, kimisi tutunabilmiş, kimisi sadece döneminde bilinmiş daha sonra ortadan kaybolmuş. Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filminde Asiye karakterini canlandıran Nermin Denizci gibi. Nermin Denizci'nin son haline bakın.

Yeşilçam'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Asiye'si Nermin Denizci şoke etti

NERMİN DENİZCİ KİMDİR?

Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu. Yine kendisi gibi Yeşilçam oyuncusu olan Hikmet Gül'ün de öz kızı. Doktor Civanım, Şaban Pabucu Yarım, Yedi Bela Hüsnü, Çarıklı Milyoner gibi birçok Kemal Sunal filminde rol aldı.

Yeşilçam'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Asiye'si Nermin Denizci şoke etti

Yeşilçam'da bir dönemin en güzel en alımlı ve en başarılı oyuncularından biri olan Nermin Denizci'nin son hali. Son haline inanın çok şaşıracaksınız...

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