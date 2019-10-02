Yeşilçam'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Asiye'si Nermin Denizci şoke etti
Yeşilçam dediğimiz zaman aklımıza bir dönem sinemaya damga vuran filmler geliyor. Bunlardan birtanesi ise Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım filmidir. Yeşilçam, bir çok ismi ünlü etmiş, kimisi tutunabilmiş, kimisi sadece döneminde bilinmiş daha sonra ortadan kaybolmuş. Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filminde Asiye karakterini canlandıran Nermin Denizci de o isimlerden birisi. Nermin Denizci son haliyle görenleri adeta şoke etti. Nermin Denizci tüm kariyeri boyunca sadece sinema filmlerinde rol aldı ve 29 yapımda göründü. Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu.
NERMİN DENİZCİ KİMDİR?
Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu. Tüm kariyeri boyunca sadece sinema filmlerinde rol aldı ve 29 yapımda göründü. Şabaniye, Şaban Pabucu Yarım, Atla Gel Şaban, Yedi Bela Hüsnü, Sindirella Kül Kedisi gibi daha çok Kemal Sunal filmleri olmak üzere yapımlarda rol aldı.