Yeşilçam'ın efsane filmi Doktor Civanım'ın Asiye'si Nermin Denizci şoke etti

Yeşilçam dediğimiz zaman aklımıza bir dönem sinemaya damga vuran filmler geliyor. Bunlardan birtanesi ise Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım filmidir. Yeşilçam, bir çok ismi ünlü etmiş, kimisi tutunabilmiş, kimisi sadece döneminde bilinmiş daha sonra ortadan kaybolmuş. Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filminde Asiye karakterini canlandıran Nermin Denizci de o isimlerden birisi. Nermin Denizci son haliyle görenleri adeta şoke etti. Nermin Denizci tüm kariyeri boyunca sadece sinema filmlerinde rol aldı ve 29 yapımda göründü. Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu.

02.10.2019 13:23 - Son Güncelleme: 02.10.2019 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





