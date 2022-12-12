YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ uzun, kısa 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık! Yerli Malı Haftası ile ilgili sözler, mesajlar RESİMLİ 2022!

YERLİ MALI HAFTASI ÖNEMİ

Yerli Malı Haftası'nda yerli tüketimin bilinçli olarak artması vurgulanır. Bu haftada tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemine dikkat çekilir.

Tüketilecek ürünlerin yerli ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.