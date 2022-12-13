HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 12 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul’da Karayel soğuğu! Donacağız | 13 Aralık hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli'nin batısı, Antalya, Isparta, Burdur'un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu seferinde ring uğramasının yapılamadığı bildirildi.