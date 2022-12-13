HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 12 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'da Karayel soğuğu! Donacağız | 13 Aralık hava durumu
İstanbullu bugün dondurucu soğuk ve yağışa uyandı. Meteoroloji'den 12 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı MGM'den geldi. MGM'den yapılan açıklamada "Yağışların Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli'nin batısı, Antalya, Isparta, Burdur'un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıklarının bir anda düşmesinin sebebi de ortaya çıktı. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu
Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz( Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin Yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli'nin batısı, Uşak, Kütahya, Antalya, Isparta, Burdur'un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli'nin batısı, Antalya, Isparta, Burdur'un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL'DA BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.
Duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu seferinde ring uğramasının yapılamadığı bildirildi.
KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
Rüzgarın Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
PROF. DR. ORHAN ŞEN: KARAYEL SICAKLIKLARI HİSSEDİLİR DERECEDE AZALTACAK
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün sabah Marmara'da kuvvetli karayel ile birlikte yağış kuvvetli. Karayel sıcaklıkları hissedilir derecede azaltacak, İSTANBUL'da bugün 9 derece. Marmara'nın güneyi daha çok yağış alacak. İstanbul'da yağış akşama kalmayacak" mesajını paylaştı.
Prof. Dr. Şen "Bu akşam, gece ve yarın sabaha kadar Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında kuvvetli yağış var. Sel, su baskını olası. Gece Antalya'da yağış aşırı olabilir" ifadelerini kullandı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlı