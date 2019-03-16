Yeni Zelanda katliamcısının bahsettiği Tapınak Şövalyeleri kimdir, tarihi nedir?
Adları daha önce defalarca film, kitap, dizi ve belgesellere konu olan Tapınak Şövalyeleri yine gündemde. Nedeni ise Yeni Zelanda katliamının canisi Brenton Tarrant. Cami katliamcısı yayınladığı manifestoda Tapınak Şövalyeleri ile iletişim halinde olduğunu açıkladı. Ardından dünya gözünü Tapınak Şövalyeleri denen oluşuma çeviri. Peki Tapınak Şövalyeleri nedir, kimlerdir? İşte Tapınak Şövalyeleri'nin tarihi...
Sadece Yeni Zelanda'yı değil tüm dünyayı kana buladı. Yeni Zelanda'da iki camiye saldırıp 49 kişiyi öldüren 28 yaşındaki terörist Brenton Tarrant çıkarıldığı mahkemede cinayetten tutuklandı.
YENİ DETAYLAR ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Yeni Zelanda canisi Brenton Tarrant hakkında ortaya çıkan detaylar kan dondurmaya devam ediyor. Onlardan biri Tapınak Şövalyeleri ile ilgili olanı.
BRENTON TARRANT ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE CİNAYETTEN TUTUKLANDI TIKLA İZLE
Yeni Zelanda'daki katil yayınladığı manifestoda kendisinin Tapınak Şövalyeleriyle irtibatlı olduğunu, saldırıdan önce onlarla irtibata geçtiğini ve onları model aldığını söylüyor.
Bu açıklamanın ardından akıllara takılan soru şu: 49 kişinin katili Tarrant'ın irtibatta olduğunu iddia ettiği Tapınak Şövalyeleri kimler?
TAPINAK ŞÖVALYELERİ NEDİR?
Adları dizilere, filmlere, kitaplara konu olan Tapınak Şövalyeleri
Tarihin en gizemli topluluklarından biridir. Tapınakçılar olarak da adlandırılırlar. Fransızca'da "Templiers" , İngilizce'de "Templars" olarak adlandırılan bu şövalyelerin gizemi günümüzde de varlığını korumaktadır.
NE ZAMAN VE NEDEN KURULDU?
Tapınak Şövalyeleri olarak bilinen tarikat, Fransız Hugues de Payen -nam-ı diğer Büyük Üstat- tarafından 1119 yılında Kudüs'te kuruldu. Öncelikli amaçları Hristiyan hacıları korumak olan ve başlangıçta 9 şövalyeden oluşan bu grup, 1129 yılında Katolik Kilisesi tarafından resmen tanındı.
Müslümanlığın kanlı düşmanları olan Tapınak Şövalyeleri'ni yakından tanıyalım.
Dokuz şövalye, dokuz sene boyunca Kudüs'e gelen hacıların yol güvenliğini sağladılar. Avrupa'dan gelen bu dokuz şövalye sürekli hikayerler anlattılar ve Hıristiyanlar bu dokuz kişiye İsa'nın yoksul şövalyeleri adını verdiler.
Champagne kontunun bağlılarından bir asilzade olan Hugues De Payen isminde bir keşiş sekiz keşiş arkadaşıyla beraber 1118 yılında Süleyman tapınağında tapınak şövalyeleri tarikatını kurdular. Ve dokuz yıl boyunca aralarına kimseyi almadılar.