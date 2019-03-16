Yeni Zelanda katliamcısının bahsettiği Tapınak Şövalyeleri kimdir, tarihi nedir?

Dokuz şövalye, dokuz sene boyunca Kudüs'e gelen hacıların yol güvenliğini sağladılar. Avrupa'dan gelen bu dokuz şövalye sürekli hikayerler anlattılar ve Hıristiyanlar bu dokuz kişiye İsa'nın yoksul şövalyeleri adını verdiler.

Champagne kontunun bağlılarından bir asilzade olan Hugues De Payen isminde bir keşiş sekiz keşiş arkadaşıyla beraber 1118 yılında Süleyman tapınağında tapınak şövalyeleri tarikatını kurdular. Ve dokuz yıl boyunca aralarına kimseyi almadılar.