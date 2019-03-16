Fatih Sultan Mehmed'in armağını Ayasofya'nın görmediğiniz yüzü! İşte cami olduğu yıllar

Hem İstanbul'un hemde dünyanın sayılı mekanlarından biri olan Ayasofya gözde turistik mekanlardan biri. İşte 1935 yılında alınan kararla müzeye çevrilen Ayasofya'nın 1904 yılında henüz cami olarak kullanıldığı döneme ait fotoğraflar...