Fatih Sultan Mehmed'in armağını Ayasofya'nın görmediğiniz yüzü! İşte cami olduğu yıllar
Hem İstanbul'un hemde dünyanın sayılı mekanlarından biri olan Ayasofya gözde turistik mekanlardan biri. İşte 1935 yılında alınan kararla müzeye çevrilen Ayasofya'nın 1904 yılında henüz cami olarak kullanıldığı döneme ait fotoğraflar...
16.03.2019 12:09
- Son Güncelleme: 16.03.2019 12:17
Yeni Zelanda'daki cami katliamı ve Kati Piri'nin Ayasofya tehdidi sonrası Ayasofya hakkında her şey merak edilir oldu.
AP'nin terör sevici raportörü Kati Piri'den Türkiye'ye küstah Ayasofya tehdidi
Ayasofya Müzesi en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alıyor.
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