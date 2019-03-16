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Fatih Sultan Mehmed'in armağını Ayasofya'nın görmediğiniz yüzü! İşte cami olduğu yıllar

Hem İstanbul'un hemde dünyanın sayılı mekanlarından biri olan Ayasofya gözde turistik mekanlardan biri. İşte 1935 yılında alınan kararla müzeye çevrilen Ayasofya'nın 1904 yılında henüz cami olarak kullanıldığı döneme ait fotoğraflar...

16.03.2019 12:09 - Son Güncelleme: 16.03.2019 12:17
Ayasofya'nın bu yanını daha önce hiç görmediniz! İşte cami olduğu yıllara ait fotoğraflar

Yeni Zelanda'daki cami katliamı ve Kati Piri'nin Ayasofya tehdidi sonrası Ayasofya hakkında her şey merak edilir oldu.

AP'nin terör sevici raportörü Kati Piri'den Türkiye'ye küstah Ayasofya tehdidi

Ayasofya'nın bu yanını daha önce hiç görmediniz! İşte cami olduğu yıllara ait fotoğraflar

Ayasofya Müzesi en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alıyor.

İşte Yeni Zelanda'daki katliamın ayrıntıları

Ayasofya'nın bu yanını daha önce hiç görmediniz! İşte cami olduğu yıllara ait fotoğraflar

Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen anıtlardan biri olup, dünyanın 8. harikası olarak gösterilmektedir.

Ayasofya'nın bu yanını daha önce hiç görmediniz! İşte cami olduğu yıllara ait fotoğraflar

Bu yapı daha 6.yy'da Doğu Romalı Philon tarafından da, dünyanın 8.incisi harikası olarak nitelendirilmiştir.

Ayasofya'nın bu yanını daha önce hiç görmediniz! İşte cami olduğu yıllara ait fotoğraflar

Ayasofya, inşa edildiği tarihten bu yana 916 yıl kilise, 481 yıl cami olarak hizmet verdi. Son olarak Ayasofya, 1935'te müzeye dönüştürüldü.

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