Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı biri Avustralya vatandaşı, üç kişinin tutuklandığını bildirdi. Öte yandan Brenton Tarrant, Christchurch Bölge Mahkemesine çıkarıldı. Gözaltı sonrası Tarrant ilk kez görüntülendi..
Yeni Zelanda'daki cami katliamınını yapan terörist Brenton Tarrant 5 Nisan'da mahkemeye çıkacak16.03.2019 08:16
- Yeni Zelanda'daki cami katliamınını yapan terörist Brenton Tarrant 5 Nisan'da mahkemeye çıkacak
- Beşiktaş'ta lüks restoranın önünde korku dolu anlar! 10 adet boş kovan bulundu
- Üsküdar'da gece yarısı korkunç olay! Denizde erkek cesedi bulundu
- Ekrem İmamoğlu'ndan itiraf gibi açıklama! "İP ve HDPKK'nın desteği arkamda"
- Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Ürdünlü Wassem ve kızı şehit oldu
- Fenerbahçe Sivasspor maçında şehitler anıldı, duygusal anlar yaşandı!
- Yeni Zelanda'daki saldırıda kurtulan Mustafa Boztaş o anları anlattı
- Bakalım Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bu görüntülere ne diyecek? HDP'li Temelli CHP ile ittifakı bu sözlerle açığa çıkardı!
- Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sokak lambası benzetmesi
- Bakan Albayrak: Spekülasyon yapana pabuç bırakmayacağız
- Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya gidiyor
- Başkan Erdoğan Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy ile görüştü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.