Hadi ipucu: Yüzüklerin Efendisi’nde Gandalf’ı kıskanan karakter kimdir? Hadi ipucu sorusu 16 Mart

Hadi'nin İnstagram hesabından yapılan paylaşım şöyle;

En bilgeler bile her sonucu bilemez ama bugünkü ipucumuz sayesinde sen bileceksin! İpucun; Yüzüklerin Efendisi serisinde rol alan bir oyuncudan geliyor. Yüzüklerin Efendisi dünyasının kötü karakteri, Ak Divan'ın başkanı, kötü ve kibirli bir karakteri olan en çok da Gandalf'ı kıskanan karakteri kim canlandırıyordu?



