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Hadi ipucu: Yüzüklerin Efendisi’nde Gandalf’ı kıskanan karakter kimdir? Hadi ipucu sorusu 16 Mart

Fenomen bilgi yarışması Hadi'nin 20.30'da yapılacak yarışmasının ipucu sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak "Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf'ı kıskanan karakter kimdir?" sorusu soruldu. Peki Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf'ı kıskanan karakter kimdir? İşte 16 Mart Hadi ipucu sorusunun cevabı...

16.03.2019 19:21 - Son Güncelleme: 16.03.2019 19:28
Hadi ipucu: Yüzüklerin Efendisi’nde Gandalf’ı kıskanan karakter kimdir? Hadi ipucu sorusu 16 Mart

Hadi ipucu sorusu olarak "Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf'ı kıskanan karakter kimdir?" sorusu soruldu.

Hadi ipucu: Yüzüklerin Efendisi’nde Gandalf’ı kıskanan karakter kimdir? Hadi ipucu sorusu 16 Mart

Peki Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf'ı kıskanan karakter kimdir? İşte 16 Mart Hadi ipucu sorusunun cevabı...

Hadi ipucu: Yüzüklerin Efendisi’nde Gandalf’ı kıskanan karakter kimdir? Hadi ipucu sorusu 16 Mart

Hadi'nin İnstagram hesabından yapılan paylaşım şöyle;

En bilgeler bile her sonucu bilemez ama bugünkü ipucumuz sayesinde sen bileceksin! İpucun; Yüzüklerin Efendisi serisinde rol alan bir oyuncudan geliyor. Yüzüklerin Efendisi dünyasının kötü karakteri, Ak Divan'ın başkanı, kötü ve kibirli bir karakteri olan en çok da Gandalf'ı kıskanan karakteri kim canlandırıyordu?

Hadi ipucu: Yüzüklerin Efendisi’nde Gandalf’ı kıskanan karakter kimdir? Hadi ipucu sorusu 16 Mart

İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı: SARUMAN

Hadi ipucu: Yüzüklerin Efendisi’nde Gandalf’ı kıskanan karakter kimdir? Hadi ipucu sorusu 16 Mart

Ak Saruman 3. Çağ'da, Orta Dünya'ya Valar'ın Temsilcisi olarak gelen ilk sihirbaz, diğer bir adla Istari'dir.

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