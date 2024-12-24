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Yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında!

Serdar Ortaç, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç, hakim karşısına çıkmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Davada tanık olarak dinlenecek olan Mehmet Ali Erbil de duruşma salonunun önünde hazır bulundu.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 11:09 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 11:09
Yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında!

Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Serdar Ortaç adliyede!

Yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında!

Serdar Ortaç avukatıyla adliyeye gelirken, Mehmet Ali Erbil de sabah saatlerinde adliyede hazır bulundu.

Yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında!

MEHMET ALİ ERBİL TANIK OLARAK DİNLENECEK
Mehmet Ali Erbil'in Serdar Ortaç'ın sanık olarak yargılandığı davanın duruşmasında tanık olduğu öğrenildi.

Yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında!

"SERDAR DAHA ŞANSLI"
Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Mehmet Ali Erbil gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, "Serdar daha şanslı bu konuda. Onunki daha önce görülecek. Bizim için bir öngörü olacak davayla ve sonuçla ilgili. Onun için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu

Mehmet Ali Erbil adliyede!

Yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında!

Mehmet Ali Erbil hakim

Yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında!

Serdar Ortaç

Yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında!

Serdar Ortaç