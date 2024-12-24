Ferdi Tayfur’un sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!

Geçtiğimiz hafta evinde rahatsızlanan Ferdi Tayfur, çalışanları tarafından Muğla'daki özel bir hastaneye götürülmüş ve ardından ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilmişti.

Antalya'da acil ameliyata alınan Tayfur'un doktoru, yaptığı son açıklamada "Şu an hiçbir problem kalmadı. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ AÇIKLAMA

Şair Ahmet Selçuk İlkan, Ferdi Tayfur'u ziyaret ettiğini dile getirerek ünlü sanatçının son durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

Tayfur'u hastanede ziyaret eden İlkan, şu ifadeleri kullandı: "Ferdi Tayfur'u ameliyat sonrası çok daha sağlıklı ve moralli görmek hepimizin içini rahatlattı.