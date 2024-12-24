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Ferdi Tayfur’un sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!

Nabız düşüklüğü şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve Antalya'ya sevk edildikten sonra ameliyat olan Ferdi Tayfur'dan yeni haber geldi. Ahmet Selçuk İlkan, Ferdi Tayfur'u hastanede ziyaret etti ve usta sanatçının son sağlık durumunu sevenleriyle paylaştı.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 12:16 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 12:16
Ferdi Tayfur’un sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!

Geçtiğimiz hafta evinde rahatsızlanan Ferdi Tayfur, çalışanları tarafından Muğla'daki özel bir hastaneye götürülmüş ve ardından ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilmişti.

Ferdi Tayfur’un sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!

Antalya'da acil ameliyata alınan Tayfur'un doktoru, yaptığı son açıklamada "Şu an hiçbir problem kalmadı. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Tayfur’un sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!

YENİ AÇIKLAMA
Şair Ahmet Selçuk İlkan, Ferdi Tayfur'u ziyaret ettiğini dile getirerek ünlü sanatçının son durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

Ferdi Tayfur’un sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!

Tayfur'u hastanede ziyaret eden İlkan, şu ifadeleri kullandı: "Ferdi Tayfur'u ameliyat sonrası çok daha sağlıklı ve moralli görmek hepimizin içini rahatlattı.

Ferdi Tayfur’un sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!

Sevenlerinden ve sanatçı dostlarından gelen selamları ilettim, çok mutlu oldu. O da tüm sevenlerine sevgilerini ve teşekkürlerini gönderdi"

Ferdi Tayfur’un sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!

Sanatçının moralinin yerinde olduğu ve özellikle devlet büyükleri, sanat camiasındaki dostları ve hayranlarından gelen destekle moralinin daha da yükseldiği ifade edildi.