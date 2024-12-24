Mehmet Ali Erbil adliyede!

Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Serdar Ortaç avukatıyla adliyeye gelirken duruşmada tanık olarak dinlenecek Mehmet Ali Erbil de sabah saatlerinde adliyede hazır bulundu. Mehmet Ali Erbil gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, "Serdar daha şanslı bu konuda. Onunki daha önce görülecek. Bizim için bir öngörü olacak davayla ve sonuçla ilgili. Onun için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.