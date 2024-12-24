Meteoroloji 24 Aralık Salı hava durumu | Kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklenen iller açıklandı! İstanbul, Bursa, Yalova, İzmir...

Rüzgar: Güney yönlerden hafif ve orta kuvvette, ancak Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul: 12°C, Kuvvetli yağış sabah saatlerinde etkili. Çanakkale: 14°C, Güney kesimlerde kuvvetli yağış. Edirne: 13°C, Sabah ve gece saatlerinde sağanak yağış. Kırklareli: 11°C, Zaman zaman yağmur ve sağanak.

Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle İstanbul , Balıkesir, Bursa , Yalova çevrelerinde ve Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve kıyılarda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli; Aydın ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi

Bölge genelinde yağışların etkili olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise sağanak yağış öngörülüyor. Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli; Batı Akdeniz'de ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Antalya: 17°C, Şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağış.

Adana: 15°C, Gece saatlerinde kuvvetli yağış.

Mersin: 15°C, Kuvvetli yağışlar bu akşam ve gece etkili.

Hatay: 12°C, Zaman zaman sağanak yağış.