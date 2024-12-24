Meteoroloji 24 Aralık Salı hava durumu | Kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklenen iller açıklandı! İstanbul, Bursa, Yalova, İzmir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı birçok bölgede aralıklı yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli, hatta bazı bölgelerde şiddetli olacağı belirtilirken iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi gibi olumsuz hava koşullarına karşı uyarılar yapıldı.
Genel Hava Durumu
Yağışlar: Ülkemizin Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kısmı ile Karaman, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yağışlar bekleniyor.
Yağış Türleri: Kıyı Ege ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağış, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış görülebilir.
Kuvvetli Yağışlar: İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana, Mersin çevrelerinde kuvvetli; Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar bekleniyor.
Sıcaklıklar: Doğu bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
Rüzgar: Güney yönlerden hafif ve orta kuvvette, ancak Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bölgelere Göre Detaylı Hava Durumu
Marmara Bölgesi
Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova çevrelerinde ve Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
İstanbul: 12°C, Kuvvetli yağış sabah saatlerinde etkili.
Çanakkale: 14°C, Güney kesimlerde kuvvetli yağış.
Edirne: 13°C, Sabah ve gece saatlerinde sağanak yağış.
Kırklareli: 11°C, Zaman zaman yağmur ve sağanak.
Ege Bölgesi
Çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve kıyılarda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli; Aydın ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış olacağı tahmin ediliyor.
İzmir: 13°C, Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış.
Manisa: 11°C, Aralıklı sağanak yağış.
Denizli: 14°C, Kuvvetli yağış öğle saatlerinde etkili.
Afyonkarahisar: 8°C, Aralıklı sağanak yağış.
Akdeniz Bölgesi
Bölge genelinde yağışların etkili olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise sağanak yağış öngörülüyor. Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli; Batı Akdeniz'de ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.
Antalya: 17°C, Şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağış.
Adana: 15°C, Gece saatlerinde kuvvetli yağış.
Mersin: 15°C, Kuvvetli yağışlar bu akşam ve gece etkili.
Hatay: 12°C, Zaman zaman sağanak yağış.
İç Anadolu Bölgesi
Bölgenin batısı ile Karaman çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir. Ayrıca güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.
Ankara: 8°C, Aralıklı sağanak yağış.
Eskişehir: 8°C, Yağmur ve sağanak.
Konya: 11°C, Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor.
Çankırı: 9°C, Öğle saatlerinden itibaren yağış etkili.
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz genelinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayları görülebilir. Ayrıca çığ tehlikesi devam ediyor.
Trabzon: 16°C, Çok bulutlu.
Samsun: 19°C, Çok bulutlu.
Zonguldak: 16°C, Öğle saatlerinde sağanak yağış.
Kastamonu: 9°C, Öğle ve akşam saatlerinde yağmur.
Uyarılar
Kuvvetli Yağış: İstanbul, Balıkesir, İzmir gibi illerde yağış nedeniyle sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına dikkat edilmesi gerekiyor.
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına: Güneyli yönlerden esen kuvvetli rüzgar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara yol açabilir.
Buzlanma ve Çığ Tehlikesi: Doğu Anadolu'da eğimli yamaçlarda çığ riski ile buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunmalı.