Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’e ünlülerden veda paylaşımı! Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel...

"BEN MELEK OLDUM"

Bedia Ener'in vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı "Hoşça kalın, ben melek oldum" notuyla duyurdu. Öte yandan, usta oyuncunun ölüm nedeni belli olmazken, eşi de sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaparak "Aşkım melek oldu" yazdı.