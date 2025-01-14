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Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’e ünlülerden veda paylaşımı! Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel...

Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı, Mahallenin Muhtarları gibi dizilerde rol alan ve Yaprak Dökümü'ndeki Neyyir karakteriyle hafızalara kazınan Bedia Ener, 70 yaşında aramızdan ayrıldı. Ener'in acı kaybı sanat camiasını yasa boğdu. Başta Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel olmak üzere birçok ünlü isimden paylaşımlar peş peşe geldi. İşte ünlülerin Bedia Ener'e veda paylaşımları...

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 11:21 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 11:21
Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’e ünlülerden veda paylaşımı! Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel...

Yaprak Dökümü dizisinde Neyyir karakterini canlandıran Bedia Ener'den acı haber geldi. Ünlü oyuncu, 70 yaşında vefat etti.

Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’e ünlülerden veda paylaşımı! Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel...

"BEN MELEK OLDUM"

Bedia Ener'in vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı "Hoşça kalın, ben melek oldum" notuyla duyurdu. Öte yandan, usta oyuncunun ölüm nedeni belli olmazken, eşi de sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaparak "Aşkım melek oldu" yazdı.

Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’e ünlülerden veda paylaşımı! Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel...

Ener'in acı kaybı sanat camiasını da yasa boğdu. Başta Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel olmak üzere birçok ünlü isimden paylaşımlar peş peşe geldi.

Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’e ünlülerden veda paylaşımı! Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel...

İşte Bedia Ener'in acı kaybının ardından yapılan veda paylaşımları...

Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’e ünlülerden veda paylaşımı! Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel...

Pınar Altuğ

Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’e ünlülerden veda paylaşımı! Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel...

Güven Hokna

Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’e ünlülerden veda paylaşımı! Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel...

Deniz Seki

Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’e ünlülerden veda paylaşımı! Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel...

Nebahat Çehre

Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’e ünlülerden veda paylaşımı! Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel...

Tolga Karel

Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’e ünlülerden veda paylaşımı! Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel...

Ezgi Şenler

Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’e ünlülerden veda paylaşımı! Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel...

Necmi Yapıcı

Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’e ünlülerden veda paylaşımı! Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel...

Deniz Çakır

Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’e ünlülerden veda paylaşımı! Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel...

Melek Baykal

Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’e ünlülerden veda paylaşımı! Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel...

BEDİA ENER KİMDİR?
Bedia Ener, 15 Haziran 1954'te İstanbul'da doğdu. 1968 yılında Bakırköy Halkevi'nde başladığı oyunculuk kariyerini, 1970 yılında Şehir Tiyatroları'na adım atarak devam ettirdi. Sinema, dizi ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yaptı. Özellikle Harry Potter serisinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesi ile hafızalarda yer edindi.

Son olarak Ada Masalı dizisinde yer alan Bedia Ener, yaşamının son yıllarını Ankara'da geçirdi.

Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’e ünlülerden veda paylaşımı! Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel...

Genç oyunculara oyunculuk dersleri vererek sanatına olan bağlılığını sürdürdü. Hem ekran önünde hem de sahne arkasında uzun yıllar boyunca sanat dünyasına değer katan Ener, ardında unutulmaz bir miras bıraktı.