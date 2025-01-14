Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’e ünlülerden veda paylaşımı! Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel...

Yaprak Dökümü dizisinde Neyyir karakterini canlandıran Bedia Ener'den acı haber geldi. Ünlü oyuncu, 70 yaşında vefat etti.
"BEN MELEK OLDUM"
Bedia Ener'in vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı "Hoşça kalın, ben melek oldum" notuyla duyurdu. Öte yandan, usta oyuncunun ölüm nedeni belli olmazken, eşi de sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaparak "Aşkım melek oldu" yazdı.
Ener'in acı kaybı sanat camiasını da yasa boğdu. Başta Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel olmak üzere birçok ünlü isimden paylaşımlar peş peşe geldi.
İşte Bedia Ener'in acı kaybının ardından yapılan veda paylaşımları...
Pınar Altuğ
Necmi Yapıcı
Deniz Çakır
Melek Baykal
BEDİA ENER KİMDİR?
Bedia Ener, 15 Haziran 1954'te İstanbul'da doğdu. 1968 yılında Bakırköy Halkevi'nde başladığı oyunculuk kariyerini, 1970 yılında Şehir Tiyatroları'na adım atarak devam ettirdi. Sinema, dizi ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yaptı. Özellikle Harry Potter serisinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesi ile hafızalarda yer edindi.
Son olarak Ada Masalı dizisinde yer alan Bedia Ener, yaşamının son yıllarını Ankara'da geçirdi.
Genç oyunculara oyunculuk dersleri vererek sanatına olan bağlılığını sürdürdü. Hem ekran önünde hem de sahne arkasında uzun yıllar boyunca sanat dünyasına değer katan Ener, ardında unutulmaz bir miras bıraktı.