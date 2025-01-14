Gökhan Özen Los Angeles’taki evinin terasından paylaşıp “Yangın yok” dedi! Tepkiler art arda geldi

ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ederken şarkıcı Gökhan Özen'den ilginç bir paylaşım geldi.
Uzun yıllardır ABD'de yaşayan ünlü şarkıcı Gökhan Özen, sosyal medya hesabında Los Angeles'taki evinin terasından bir video yayınladı.
Özen, yaptığı paylaşımda kentte panik havası olmadığını, yangın söndüren uçakların olmadığını yaşanan sakin ortamı ve etrafı takipçileri ile paylaştı.
İngilizce ve Türkçe olarak iki ayrı paylaşımda bulunan şarkıcı, "Akrabaları, yakınları ve sevenleri olanlar için bu videoyu çekmek istedim, duman, itfaiye, panik böyle bir durum yok" dedi.
Ünlü ismin paylaşımı kısa süre içerisinde tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, videonun altına yaptıkları yorumlarla tepkilerini dile getirdi.
İşte Gökhan Özen'in o paylaşımı...
TÜRK ÜNLÜLERİN DE EVLERİ YANDI
Los Angeles'taki günlerdir süren yangında Kenan Doğulu ve Beren Saat'in lüks evi de zarar gördü. Ünlü çift bu ev için 1 milyon 200 bin dolara ödemişti. Kenan Doğulu üzen haberin ardından "Her şey gitti, bütün mahalle yerle bir oldu" dedi.
Bölgeyi küle çeviren yangında Turabi de evini ve arabasını kaybetti. Turabi, "Evim arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız" açıklamasında bulundu.