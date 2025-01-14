Gökhan Özen Los Angeles’taki evinin terasından paylaşıp “Yangın yok” dedi! Tepkiler art arda geldi

TÜRK ÜNLÜLERİN DE EVLERİ YANDI

Los Angeles'taki günlerdir süren yangında Kenan Doğulu ve Beren Saat'in lüks evi de zarar gördü. Ünlü çift bu ev için 1 milyon 200 bin dolara ödemişti. Kenan Doğulu üzen haberin ardından "Her şey gitti, bütün mahalle yerle bir oldu" dedi.