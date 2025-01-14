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Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar son haliyle dikkat çekti! 41 yaşındaki oyuncu görenleri şaşkına çevirdi!

Adanalı dizisinde canlandırdığı İdil karakteriyle hafızalara kazınan Selin Demiratar, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendi ve ekranlardan uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Yıllar sonra gündem olan oyuncu, "Ne zaman ekranlarda sizi tekrar göreceğiz" sorusunu yanıtlarken son haliyle dikkat çekti. 41 yaşındaki Demiratar için "Hiç yaşlanmıyor" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 12:41 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 12:41
Adanalı’nın İdil’i Selin Demiratar son haliyle dikkat çekti! 41 yaşındaki oyuncu görenleri şaşkına çevirdi!

Acı Hayat, Adanalı, Şüphe, Huzur Sokağı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Selin Demiratar, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendi ve ekranlardan uzak bir yaşam sürdürmeye başladı.

Adanalı’nın İdil’i Selin Demiratar son haliyle dikkat çekti! 41 yaşındaki oyuncu görenleri şaşkına çevirdi!

"Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum" diyen Demiratar, bir röportajında "EYT'ye geçtim, inan özlemiyorum izlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri izliyorum ama bir daha o set temposuna girmek artık bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Adanalı’nın İdil’i Selin Demiratar son haliyle dikkat çekti! 41 yaşındaki oyuncu görenleri şaşkına çevirdi!

Uzun zaman sonra yeniden görüntülenen ünlü oyuncu, fikir değiştirdi. SnobMagazin'de yer alan habere göre; Demiratar, "Ne zaman ekranlarda sizi tekrar göreceğiz?" sorusunu yanıtladı.

Adanalı’nın İdil’i Selin Demiratar son haliyle dikkat çekti! 41 yaşındaki oyuncu görenleri şaşkına çevirdi!

Selin Demiratar, "İş görüşmelerim devam ediyor projeleri değerlendiriyorum, içime sinen bir proje gelirse ekranlarda olacağım" dedi.

Adanalı’nın İdil’i Selin Demiratar son haliyle dikkat çekti! 41 yaşındaki oyuncu görenleri şaşkına çevirdi!

Ünlü oyuncunun son hali de görenleri şaşkına çevirdi. 41 yaşındaki ünlü ismi görenler "Hiç yaşlanmıyor" yorumunda bulundu.

Adanalı’nın İdil’i Selin Demiratar son haliyle dikkat çekti! 41 yaşındaki oyuncu görenleri şaşkına çevirdi!

İşte Selin Demiratar'ın son hali...

Adanalı’nın İdil’i Selin Demiratar son haliyle dikkat çekti! 41 yaşındaki oyuncu görenleri şaşkına çevirdi!

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. İşte Selin Demiratar'ın paylaşımlarından bazıları...

Adanalı’nın İdil’i Selin Demiratar son haliyle dikkat çekti! 41 yaşındaki oyuncu görenleri şaşkına çevirdi!

Selin Demiratar

Adanalı’nın İdil’i Selin Demiratar son haliyle dikkat çekti! 41 yaşındaki oyuncu görenleri şaşkına çevirdi!

Selin Demiratar

Adanalı’nın İdil’i Selin Demiratar son haliyle dikkat çekti! 41 yaşındaki oyuncu görenleri şaşkına çevirdi!

Selin Demiratar