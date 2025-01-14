Adanalı’nın İdil’i Selin Demiratar son haliyle dikkat çekti! 41 yaşındaki oyuncu görenleri şaşkına çevirdi!

Acı Hayat, Adanalı , Şüphe, Huzur Sokağı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Selin Demiratar , 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendi ve ekranlardan uzak bir yaşam sürdürmeye başladı.

"Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum" diyen Demiratar, bir röportajında "EYT'ye geçtim, inan özlemiyorum izlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri izliyorum ama bir daha o set temposuna girmek artık bilmiyorum" ifadelerini kullandı.