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Devre mülk dolandırıcılığında yeni gelişme! Sinemanın ünlü ismi gözaltına alındı! Yaprak Dökümü ve birçok dizide oynamıştı

Yalova merkezli 5 ilde sözde devre mülk satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kişiler arasında Yaprak Dökümü, Uzaylı Zekiye ve Pis Yedili dizilerindeki rolleriyle tanınan sinema oyuncusu Yusuf Atala da vardı.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 16:09 Güncelleme 13 Haziran 2024, 17:05
Devre mülk dolandırıcılığında yeni gelişme! Sinemanın ünlü ismi gözaltına alındı! Yaprak Dökümü ve birçok dizide oynamıştı

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Yalova, Adana, İstanbul, Kütahya ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda binlerce vatandaşı "devre mülk tatili" vaadiyle dolandıran suç şebekesi çökertildi.

50 MİLYONLUK VURGUN

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirilen Nitelikli dolandırıcılık eylemleriyle 50 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÜNLÜ İSİM DE ARALARINDA
Adliyeye getirilen zanlılar arasında Yaprak Dökümü, Uzaylı Zekiye ve Pis Yedili dizilerindeki rolleriyle hafızlara kazanan sinema oyuncusu Yusuf Atala da vardı.

NELER OLMUŞTU?
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "devre mülk tatili" adıyla binlerce insanın mağduriyetinin artması üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında, Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan "Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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