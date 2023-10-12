Vuslat Doğan Sabancı estetik operasyon için ABD'ye gidiyor! Annesi morali bozulmasın diye...

Türkiye Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Yunan adalarında yaptığı kaza ile şoku yaşadı. Kaza sonrası apar topar İstanbul'a getirilen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı bir süre tedavi görmüştü.Yüzünden ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'nın, estetik ameliyat için ABD'ye gideceği öğrenildi. Öte yandan sosyetede aynalara küsen Vuslat Doğan Sabancı'nın annesi Sema Doğan'ın kızının morali bozulmasın diye evdeki bütün aynaların üstüne örtü örttüğü konuşuluyor. İşte detaylar...