Vuslat Doğan Sabancı estetik operasyon için ABD'ye gidiyor! Annesi morali bozulmasın diye...

Türkiye Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Yunan adalarında yaptığı kaza ile şoku yaşadı. Kaza sonrası apar topar İstanbul'a getirilen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı bir süre tedavi görmüştü.Yüzünden ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'nın, estetik ameliyat için ABD'ye gideceği öğrenildi. Öte yandan sosyetede aynalara küsen Vuslat Doğan Sabancı'nın annesi Sema Doğan'ın kızının morali bozulmasın diye evdeki bütün aynaların üstüne örtü örttüğü konuşuluyor. İşte detaylar...
Esas Holding'in patronu Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı, oğulları Emrecan ve Kaan Ali ile Yunanistan tatiline çıktı.Lüks yatı Latiko ile 24 Ağustos'ta Leros Adası'na demir attı. Akşam yemeği için ailesiyle Zodyak botuna atladı. Ancak kıyıya giderken kayalıklara çarptı.
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Leros Adası'ndaki hastaneye kaldırılan Ali Sabancı, hemen ameliyata alındı.
7 SAAT SÜREN KRİTİK OPERASYON
7 saat süren operasyonun ardından Türkiye'ye getirilen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, uzun süre İstanbul Şişli'deki özel hastanede tedavi altına alındı.
Sabancı'nın çarptığı kayalıkların hayalet kayalıklar olarak adlandırıldığı ve özellikle gece gel-git nedeniyle sular altında kaldığı vurgulandı.