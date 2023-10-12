MASAK ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı yakın takibe aldı! Üç şirketi naylon çıktı

Kara para akladığı iddiası ile gündemden düşmeyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında MASAK'ın hazırladığı raporun ayrıntıları ortaya çıktı. MASAK, Polat'ın şirketlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla, sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Raporda sahte belge düzenleyicisi olan 3 tedarikçi şirketten 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığının altı çizildi.İşte detaylar...
Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para akladıklarını her defasında yalanlamaya devam ediyor. Çift, her ne kadar kazandıkları her bir kuruşun vergisini ödediklerini söylese de gündemden düşmüyor.
Özellikle Twitter'da ortaya çıkarılan birtakım gerçekler kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Dilan Mücevherat için yalnızca 15 bin TL vergi ödedikleri ortaya çıkınca diğer şirketleriyle ilgili de araştırmalar yapılan ve Dubai'ye kaçacakları iddia edilen Dilan Polat'ın avukatları geçtiğimiz gün bir programa konuk oldu.
Müge ve Gülşen'in soru bombardımanına tuttuğu avukatların belge sunmaması ve yaptıkları açıklamalar yeni bir tartışmayı alevlendirdi.