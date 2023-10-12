MASAK ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı yakın takibe aldı! Üç şirketi naylon çıktı

1 Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para akladıklarını her defasında yalanlamaya devam ediyor. Çift, her ne kadar kazandıkları her bir kuruşun vergisini ödediklerini söylese de gündemden düşmüyor.

2 Özellikle Twitter'da ortaya çıkarılan birtakım gerçekler kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Dilan Mücevherat için yalnızca 15 bin TL vergi ödedikleri ortaya çıkınca diğer şirketleriyle ilgili de araştırmalar yapılan ve Dubai'ye kaçacakları iddia edilen Dilan Polat'ın avukatları geçtiğimiz gün bir programa konuk oldu.