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HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük ve 5 günlük hava durumu raporlarını yayımladı. Yayımlanan rapora göre sıcaklıkların birkaç derece azalacağı gözlemlendi. İşte il il hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 09:41 Güncelleme 12 Ekim 2023, 09:41
HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak? 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak? 2

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak? 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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