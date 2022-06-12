Van Tuşba merkezli deprem korkuttu! Vatandaşlar sokağa döküldü: "Bir anda televizyon karardı lambalar sallandı"

"BİR ANDA TELEVİZYON KARARDI"

Deprem olduğu sırada evlerinde oturan vatandaşlar kendilerini dışarı attıklarını ifade ederken, deprem olduğu sırada oyun oynadığını anlatan 8 yaşındaki Havin Diker ise, "Bir anda televizyonun karardığını lambaların sallandığını gördüm. Hemen anneme deprem oldu dedim. Annem de dışarı çıkmamızı söyledi. Biz de dışarıda bekliyoruz. İçeri girmeye korkuyorum. Çünkü deprem olursa tekrar dışarı çıkmamız gerekecek" diye konuştu.