Van Tuşba merkezli deprem korkuttu! Vatandaşlar sokağa döküldü: "Bir anda televizyon karardı lambalar sallandı"
Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğünde deprem bölge halkını korkuttu. O anlara şahit olan 8 yaşındaki küçük kız, "Bir anda televizyonun karardığını lambaların sallandığını gördüm. Hemen anneme deprem oldu dedim. Annem de dışarı çıkmamızı söyledi. İçeri girmeye korkuyorum" ifadelerini kullandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve deprem sonrası Van'dan görüntüler..
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 18,89 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor." dedi.
"BİR ANDA TELEVİZYON KARARDI"
Deprem olduğu sırada evlerinde oturan vatandaşlar kendilerini dışarı attıklarını ifade ederken, deprem olduğu sırada oyun oynadığını anlatan 8 yaşındaki Havin Diker ise, "Bir anda televizyonun karardığını lambaların sallandığını gördüm. Hemen anneme deprem oldu dedim. Annem de dışarı çıkmamızı söyledi. Biz de dışarıda bekliyoruz. İçeri girmeye korkuyorum. Çünkü deprem olursa tekrar dışarı çıkmamız gerekecek" diye konuştu.