Ankara'da sel felaketi! Acı haber geldi: Akyurt'ta ölü sayısı yükseldi... Şiddetli yağışın sebebi ne?
Son dakika haberi! Ankara'da sel felaketi! Ankara'da Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan 66 yaşındaki Ramazan Gök'ü arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara'nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle bölgeye sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşullarını devam etmesi nedeniyle okulların pazartesi günü tatil edildiğini bildirdi. Ankara Valisi Vasip Şahin, sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Arama çalışmaları 350 kişilik bir ekiple birlikte sürüyor" dedi. Öte yandan Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları sürüyor. Uzmanlar, iklim değişikliğiyle hava olaylarının şiddetinin ve sıklığının arttığını, Ankara'da son günlerde görülen şiddetli yağışların da bunun bir sonucu olduğunu belirtti.
12.06.2022 18:56 - Son Güncelleme: 13.06.2022 12:41
Ankara'da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanağın ardından Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi`nin bulunduğu bölgede meydana gelen selde bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine gece boyunca arama kurtarma çalışmaları yapıldı.
Başkentte, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan 66 yaşındaki Ramazan Gök'ü arama çalışmaları aralıksız sürüyor.