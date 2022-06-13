Yer: Artvin... Yaban tavşanları ormanda kavgaya tutuştu! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yerleştirilen fotokapana Artvin'de ilginç bir görüntü takıldı. Söz konusu görüntülerde ormanda karşılaşan iki yaban tavşanının kavga ettiği anlar yer aldı.
13.06.2022 01:30 - Son Güncelleme: 13.06.2022 01:30
Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğünce kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi için kentin farklı noktalarındaki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.