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Yer: Artvin... Yaban tavşanları ormanda kavgaya tutuştu! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yerleştirilen fotokapana Artvin'de ilginç bir görüntü takıldı. Söz konusu görüntülerde ormanda karşılaşan iki yaban tavşanının kavga ettiği anlar yer aldı.

13.06.2022 01:30 - Son Güncelleme: 13.06.2022 01:30
Yer: Artvin... Yaban tavşanları ormanda kavgaya tutuştu! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Artvin'de ormanlık alanda iki tavşanın kavga ettiği görüntüler fotokapanla kaydedildi.

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Yer: Artvin... Yaban tavşanları ormanda kavgaya tutuştu! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğünce kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi için kentin farklı noktalarındaki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Yer: Artvin... Yaban tavşanları ormanda kavgaya tutuştu! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Fotokapanlardan birine, iki tavşanın arka ayakları üzerine kalkarak ön ayaklarıyla birbirine vurduğu anların görüntüsü yansıdı.

Yer: Artvin... Yaban tavşanları ormanda kavgaya tutuştu! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, kısa sürede 10 binlerce beğeni topladı.

Yer: Artvin... Yaban tavşanları ormanda kavgaya tutuştu! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

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