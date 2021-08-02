Çanakkale, Hakkari, Çorum, Çardaklı, Konya ve İzmir Belediyesi alım şartları! Kamuya 55-60 KPSS puanı İle kurumlara memur alımı
Kamuya memur alımı yapılacak. Düşük KPSS puanı ile yapılacak memur alımları için kadro dağılımı ve başvuru şartlarını sizlerle paylaşıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri: Samsun ve Trabzon bölge birliklerine alım yapılacak. Samsun Bölge Birliğine 9 Kooperatif Görevlisi ve 7 Ziraat Mühendisi alınacak. Trabzon Bölge Birliğine 3 Ziraat mühendisi ve 7 Kooperatif görevlisi alınacak. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri toplamda 26 kişilik boş kadro ile Memur Alımı yapacak.
Düşük KPSS puanı olan adaylar Dikkat! kamuya belediyeler ve kurumlar memur alımı ilanı yayımladı. KPSS 55 ve 60 puan İle memur alımı yapılacak. Belediyeler ve kurumlar bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere değişik kadrolarda ve niteliklerde olmak üzere memur alımı yapacak. Başvuru şartlarını taşıyan erkek ve kadın adaylar müracaat yapabilecekler. Herkesin büyük heyecanla katıldığı kamu personeli seçme sınavından düşük puan almış olan adaylar genelde umutsuzluğa kapılarak rastgele bir yere yerleşemeyeceğini düşünürken devlet araya girdi ve Ülkemizde tespit edilen değişik kurumlar 60 KPSS İle Memur Alım ilanı yayımladılar.
GENEL ŞARTLAR NEDİR?
Kamuya Memur Alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Aynı zamanda Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak şartları aranacak. Zabıta ve İtfaiye Eri alımları için ise, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi ile 30 yaşından gün almamış olmak, En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları aranacak.
ALIM YAPACAK KAMU KURUMU VE DETAYLARI:
Tarım Kredi Kooperatifleri: Samsun ve Trabzon bölge birliklerine alım yapılacak. Samsun Bölge Birliğine 9 Kooperatif Görevlisi ve 7 Ziraat Mühendisi alınacak. Trabzon Bölge Birliğine 3 Ziraat mühendisi ve 7 Kooperatif görevlisi alınacak. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri toplamda 26 kişilik boş kadro ile Memur Alımı yapacak.