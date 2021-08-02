Çanakkale, Hakkari, Çorum, Çardaklı, Konya ve İzmir Belediyesi alım şartları! Kamuya 55-60 KPSS puanı İle kurumlara memur alımı

Düşük KPSS puanı olan adaylar Dikkat! kamuya belediyeler ve kurumlar memur alımı ilanı yayımladı. KPSS 55 ve 60 puan İle memur alımı yapılacak. Belediyeler ve kurumlar bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere değişik kadrolarda ve niteliklerde olmak üzere memur alımı yapacak. Başvuru şartlarını taşıyan erkek ve kadın adaylar müracaat yapabilecekler. Herkesin büyük heyecanla katıldığı kamu personeli seçme sınavından düşük puan almış olan adaylar genelde umutsuzluğa kapılarak rastgele bir yere yerleşemeyeceğini düşünürken devlet araya girdi ve Ülkemizde tespit edilen değişik kurumlar 60 KPSS İle Memur Alım ilanı yayımladılar.