Türkiye yanan ormanlarımız için tek yürek! Fidan kampanyası başlatıldı

İşte başlatılan kampanya kapsamında atılan destek mesajları;

NATA Holding: "NATA Holding olarak meydana gelen yangın felaketi için mücadeleye hazırız! Alevlerin rengini yeşile döndürmek ve geleceğimize nefes olmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile iletişime geçip, derhal 100.000 adet fidanı yangın bölgelerimize göndererek doğaya can vermeye gayret edeceğiz."

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: "Ülkemizin dört bir yanındaki orman yangınlarına devletimiz tüm imkanlarıyla müdahale ederken, ağaçlandırmada Avrupa'da 1. sırada olan ülkemize bu bağlamda katkı sağlamak için Esenler Belediyesi olarak Esenler halkı adına 7 bin 500 fidan bağışı yapıyoruz."



İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı avukat Yasin Şamlı: "Vatanımızın topraklarına, İstanbul 2 Nolu Barosu olarak nefes oluyoruz. 10.000 adet fidanı vatanımıza armağan ediyoruz. Ülkemizi yangın yerine çevirmeye çalışan, milletimizin geleceğine kasteden teröristlere ve azmettiricilerine karşı milletimizin hakkını sonuna kadar savunacağız"