Pasif değil yoğun bir temizlik mesaisi

Finlandiya'daki Oulu Üniversitesi'nden araştırmacılar uyku sırasında beynin düşündüğümüzden çok daha aktif bir süreçten geçtiğini gösterdi. Geliştirilen yeni nesil MRI yöntemiyle beyin içindeki su moleküllerinin hareketi ilk kez bu kadar hassas biçimde takip edildi.

Elde edilen sonuçlara göre uyku sırasında beyin sıvısı daha "çift yönlü" hareket etmeye başlıyor. Bu durum beynin atık maddeleri daha etkili şekilde uzaklaştırmasına yardımcı oluyor. Yani sabah "dinlenmiş" hissetmek, aslında gerçek bir biyolojik temizlikten geçmenin sonucu.