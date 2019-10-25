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Unutulmaz çizgi filmler nasıl final yaptı? Tom ve Jerry intihar mı etti?

Unutulmaz çizgi filmler özellikle Tsubasa, Tom ve Jerry Heman gibi bunlar 1980 ve 1990 kuşağında dünyaya gelen çocukların adeta efsaneleri oldu. Özellikle Tom ve Jerry, 1940 yılında William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yaratılan bir Amerikan animasyon komedi kısa film dizisidir. Metro-Goldwyn-Mayer tarafından yayınlanan 161 kısa filmiyle tanınan dizi, Tom, bir kedi ve bir fare olan Jerry baş karakterleri arasındaki rekabete odaklanıyor.Peki sevilen birçok çizgi film nasıl bitti? İşte tüm gerçekler...

25.10.2019 12:32 - Son Güncelleme: 25.10.2019 12:32
Unutulmaz çizgi filmler nasıl final yaptı? Tom ve Jerry intihar mı etti?

Tsubasa, Tom ve Jerry ile Pokemon gibi birçok çizgi film 1980 ve 1990 kuşağında dünyaya gelen çocukların efsaneleri oldu. Ne Tom Jerry'yi yakalayabildi ne de Ash Pikachu'ya tam anlamıyla söz geçirebildi. Ancak Tsubasa her erkek çocuğun hayali gibi ilerledi futbol kariyerinde. Önce Brezilya'nın Sao Paulo takımında seçmelere katılan Tsubasa, daha sonra dünya devi Barcelona ile anlaştı. En büyük rakibi Kojiro Hyuga ise İtalya'ya transfer oldu. Peki sevilen birçok çizgi film nasıl bitti? İşte tüm gerçekler...

Unutulmaz çizgi filmler nasıl final yaptı? Tom ve Jerry intihar mı etti?

Birbirlerine düşman Tom ve Jerry aslında birbirlerinin tek dostları. Bunu anlamaları uzun sürmüş olsa da bir fare ve kedi arasındaki dostluk iç güdüsel olarak da bir noktada kovalamacaya dönmek zorundaydı.

Unutulmaz çizgi filmler nasıl final yaptı? Tom ve Jerry intihar mı etti?

Ta ki ikisi de aşık olana kadar. Tom da Jerry de kalbini kaptırmıştı. Ancak aşk onlar için hüzünlü bir sona erişin başlangıçı oldu.

Unutulmaz çizgi filmler nasıl final yaptı? Tom ve Jerry intihar mı etti?

Tom ve Jerry sevgilerinin karşılığını alamadı. Bununla da kalmadılar sevdikleri başkalarına aşık oldu.

Unutulmaz çizgi filmler nasıl final yaptı? Tom ve Jerry intihar mı etti?

Ne Jerry ne de Tom bu durumu kaldıramadı. Tom ve Jerry'nin pek bilinmeyen finali de böyle geldi.

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