İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi

İbrahim Tatlıses'ın kızı olan Dilan Çıtak Tatlıses magazin dünyasında pek ortalarda gözükmüyor. Fakat uzak kalmaya çalışsa da gündemden düşmüyor. Son olarak İbrahim Tatlıses'ın kızı olan Dilan Çıtak Tatlıses fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düştü. Nişanlısı Levent Dörter ile tatilde görüntülenen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, görenleri şaşkına çevirdi. Dilan Çıtak Tatlıses ile ilgili önemli detayları takvim.com.tr'de verdik. Dilan Tatlıses, 2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti.

25.10.2019 14:39 - Son Güncelleme: 25.10.2019 14:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





