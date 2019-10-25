Yüzü olmayan bebek tüm dünyada şok etkisi yarattı! Doğumda dehşet veren anlar...

Portekiz, son bir haftadır Rodrigo isimli bebeğin başına gelen dehşeti konuşuyor. Ülke ve dünya ajansları tarafından da son dakika olarak duyurulan haber, her bir satırı ile adeta tüyler ürpertiyor. BBC Türkçe'den edinilen bilgiye göre, genç çift; bebeklerinin 7 Ekim'de olan doğumuna kadar düzenli olarak özel bir klinikte Doktor Artur Carvalho'nun denetiminde ultrasondan geçti. Her seferinde bebeğin sağlık durumunda bir anormallik olmadığını söyleyen doktor, anne tarafından aktarılan kaygıların da herhangi bir sıkıntıya neden olmayacağını belirtti. Doğum zamanı geldiğinde ise, kan donduran gerçekle yüzleşildi.

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