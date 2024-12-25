Touchdown adını kullanan rapçi Ege Taştan, Qimp adını kullanan Osman Candan ve "kACHİ" dite tanınan Özgür Kaymak hakkındaki korkunç iddialar kan dondurdu.

KORKTUĞUNDAN DOLAYI ŞİKAYETÇİ OLAMADI C.A. isimli genç bir kadın, iki rapçinin cinsel saldırıda bulunduklarını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Anadolu Adliyesi'ne verilen şikâyet dilekçesinde; C.A. söz konusu olayın 19 Kasım'da İstanbul Ataşehir'de yaşandığını iddia etti. C.A. tehdit edildiğini ve korktuğunu bu sebeple de 10 Aralık'ta ancak şikâyetçi olabildiğini belirtti.

Ege Taştan ile önceden duygusal bir ilişkileri olduğunu ifade eden C.A. 19 Kasım günü Taştan'ın evinde buluştuklarını söyledi. Evde Osman Candan ve tanımadığı bir erkeğin de olduğunu belirten C.A. komşuların gürültüden şikâyet ettiğini bu sebeple de başka bir eve gittiklerini anlattı.

"Ege bana kokteyl hazırlayacağını söyledi. Kokteyli içtikten bir süre sonra bilincimi kaybettim" diyen C.A, gözünü açtığında Osman Candan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu fark ettiğini ifade etti. C.A. "Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum" diye konuştu. Kendine geldiği fark edilince fiziksel şiddet uyguladıklarını aktaran C.A. "Kıyafetlerimi giymek istedim, izin vermediler. İç çamaşırımı vermediler. İç çamaşırımın o günün hatırası olarak onlarda kalmasını istediklerini söylediler" dedi.