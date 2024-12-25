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Ünlü rapçilere cinsel saldırı iddiası! Genç kadın her detayı anlattı: Üstüne şarkı yaptılar

Rapçi Ege Taştan ve Osman Candan'ın adı cinsel saldırı iddiası ile anılıyor. C.A. isimli genç bir kadının iki rapçi hakkında anlattıkları kan dondurdu. C.A, gözünü açtığında Osman Candan'ın kendisini cinsel saldırıya maruz bıraktığını fark ettiğini belirterek, "Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum" diyerek dehşet dolu anları anlattı. Mağdur kadın, ikilin cinsel saldırının şarkısını yaptıklarını ve kendisini tehdit ettiklerini de ifade etti.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:55 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 11:09
Ünlü rapçilere cinsel saldırı iddiası! Genç kadın her detayı anlattı: Üstüne şarkı yaptılar

Touchdown adını kullanan rapçi Ege Taştan, Qimp adını kullanan Osman Candan ve "kACHİ" dite tanınan Özgür Kaymak hakkındaki korkunç iddialar kan dondurdu.

Ünlü rapçilere cinsel saldırı iddiası! Genç kadın her detayı anlattı: Üstüne şarkı yaptılar

KORKTUĞUNDAN DOLAYI ŞİKAYETÇİ OLAMADI

C.A. isimli genç bir kadın, iki rapçinin cinsel saldırıda bulunduklarını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Anadolu Adliyesi'ne verilen şikâyet dilekçesinde; C.A. söz konusu olayın 19 Kasım'da İstanbul Ataşehir'de yaşandığını iddia etti. C.A. tehdit edildiğini ve korktuğunu bu sebeple de 10 Aralık'ta ancak şikâyetçi olabildiğini belirtti.

Ünlü rapçilere cinsel saldırı iddiası! Genç kadın her detayı anlattı: Üstüne şarkı yaptılar

Ege Taştan ile önceden duygusal bir ilişkileri olduğunu ifade eden C.A. 19 Kasım günü Taştan'ın evinde buluştuklarını söyledi. Evde Osman Candan ve tanımadığı bir erkeğin de olduğunu belirten C.A. komşuların gürültüden şikâyet ettiğini bu sebeple de başka bir eve gittiklerini anlattı.

Ünlü rapçilere cinsel saldırı iddiası! Genç kadın her detayı anlattı: Üstüne şarkı yaptılar

"Ege bana kokteyl hazırlayacağını söyledi. Kokteyli içtikten bir süre sonra bilincimi kaybettim" diyen C.A, gözünü açtığında Osman Candan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu fark ettiğini ifade etti. C.A. "Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum" diye konuştu. Kendine geldiği fark edilince fiziksel şiddet uyguladıklarını aktaran C.A. "Kıyafetlerimi giymek istedim, izin vermediler. İç çamaşırımı vermediler. İç çamaşırımın o günün hatırası olarak onlarda kalmasını istediklerini söylediler" dedi.

Ünlü rapçilere cinsel saldırı iddiası! Genç kadın her detayı anlattı: Üstüne şarkı yaptılar

TEHDİT ETTİLER
Genç kadın sözlerine şöyle devam etti:
"Tamamen kendime geldiğimde şikâyetçi olacağımı söyledim. Bunun üzerine beni tehdit ettiler. Sonra Ege ile dışarı çıktık. Yasaklı madde ve alkol etkisinde olduğunu söyleyerek 'çok pişmanım' dedi.

Ünlü rapçilere cinsel saldırı iddiası! Genç kadın her detayı anlattı: Üstüne şarkı yaptılar

"SENİ İKBAL UZUNER GİBİ ÖLDÜRÜRÜZ"
İnanmadım ama eşyalarım evde olduğu için dönmek zorunda kaldım. Eve dönünce Osman Candan 'Sen benim nasıl bir psikopat olduğumu bilmiyorsun. Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz. TV'ye çıkar ünlü olursun' diyerek tehdit etti."

Ünlü rapçilere cinsel saldırı iddiası! Genç kadın her detayı anlattı: Üstüne şarkı yaptılar

"ÜSTÜNE ŞARKI YAPTILAR"

C.A, cinsel istismarın ardından ikilinin yaptıkları şarkıda korkunç olayı anlattıklarını da ifade etti.

C.A, "Ege Taştan'ın bilgisayarında gördüm bunu. Korktuğum için bir süre şikâyetçi olamadım. Kimsenin bana inanmayacağını düşündüm. Bu süreçte kadınlar yanımda oldular, daha güçlü hissediyorum. Cezalarını çeksinler" diye konuştu. C.A. kendisiyle iletişime geçen bir kadınının da her iki isim tarafından iki gün eve hapsedildiğini söylediğini belirtti. "kACHİ" diye tanınan Özgür Kaymak 'ın da cinsel istismara maruz kalan genç kıza para teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.

Ünlü rapçilere cinsel saldırı iddiası! Genç kadın her detayı anlattı: Üstüne şarkı yaptılar

İşte ikilin yaptığı şarkının bir bölümü...