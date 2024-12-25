Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit 40 yaşında! Eşi Fahriye Evcen’den romantik kutlama!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'da 'Osman Bey' rolüne hayat veren Burak Özçivit, 40 yaşına girdi.

Fahriye Evcen ise eşinin yeni yaşı için sürpriz bir kutlama organize etti. Evcen, oğulları Kerem ve Karan ile eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı.

Doğum günü kutlamasından bir kare yayınlayan Evcen, daha sonra eşi Burak Özçiit ile farklı zamanlarda çekilmiş fotoğrafları paylaştı.

Ünlü isim paylaşımlardan birine "İyi ki doğdun babamız, iyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyoruz." diye yazdı.