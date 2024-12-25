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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit 40 yaşında! Eşi Fahriye Evcen’den romantik kutlama!

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 40 yaşına girdi. Ünlü oyuncunun eşi Fahriye Evcen'den ise romantik paylaşımlar gecikmedi. İşte Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve çocukları Karan ile Kerem'le kutladığı doğum gününden kareler...

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 11:55 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 11:59
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit 40 yaşında! Eşi Fahriye Evcen’den romantik kutlama!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'da 'Osman Bey' rolüne hayat veren Burak Özçivit, 40 yaşına girdi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit 40 yaşında! Eşi Fahriye Evcen’den romantik kutlama!

Fahriye Evcen ise eşinin yeni yaşı için sürpriz bir kutlama organize etti. Evcen, oğulları Kerem ve Karan ile eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit 40 yaşında! Eşi Fahriye Evcen’den romantik kutlama!

Doğum günü kutlamasından bir kare yayınlayan Evcen, daha sonra eşi Burak Özçiit ile farklı zamanlarda çekilmiş fotoğrafları paylaştı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit 40 yaşında! Eşi Fahriye Evcen’den romantik kutlama!

Ünlü isim paylaşımlardan birine "İyi ki doğdun babamız, iyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyoruz." diye yazdı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit 40 yaşında! Eşi Fahriye Evcen’den romantik kutlama!

İşte Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'in doğum gününe özel yaptığı paylaşımlar...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit 40 yaşında! Eşi Fahriye Evcen’den romantik kutlama!

Burak Özçivit, eşi ve çocuklarıyla.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit 40 yaşında! Eşi Fahriye Evcen’den romantik kutlama!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit 40 yaşında! Eşi Fahriye Evcen’den romantik kutlama!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit 40 yaşında! Eşi Fahriye Evcen’den romantik kutlama!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit 40 yaşında! Eşi Fahriye Evcen’den romantik kutlama!

Burak Özçivit, eşi ve çocuklarıyla.