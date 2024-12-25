Pınar Deniz’den eşi Kaan Yıldırım’a dudak dudağa kutlama!

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti. Ünlü oyuncu, meslektaşı Kaan Yıldırım ile 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da

Deniz, düğünden hemen sonra bir markanın Paris Moda Haftası'nda düzenlediği etkinliğine katıldı ve karnını tutarak verdiği pozla hamile olduğunu duyurdu.

Bir erkek bebek bekleyen Deniz, hamilelik sürecinde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, şimdi ise eşi Kaan Yıldırım'ın doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi.