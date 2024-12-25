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Pınar Deniz’den eşi Kaan Yıldırım’a dudak dudağa kutlama!

Son olarak yargı dizisinde Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz, 17 Eylül'de meslektaşı Kaan Yıldırım ile evlendi. Şimdilerde ilk bebeğine hamile olan ve doğum için gün sayan Deniz, sosyal medya hesabında eşi Kaan Yıldırım'ın doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. Yıldırım ile dudak dudağa verdiği fotoğrafı yayınlayan Deniz, "İyi ki doğdun da beni buldun" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:26 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:26
Pınar Deniz’den eşi Kaan Yıldırım’a dudak dudağa kutlama!

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti. Ünlü oyuncu, meslektaşı Kaan Yıldırım ile 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da

Pınar Deniz’den eşi Kaan Yıldırım’a dudak dudağa kutlama!

Deniz, düğünden hemen sonra bir markanın Paris Moda Haftası'nda düzenlediği etkinliğine katıldı ve karnını tutarak verdiği pozla hamile olduğunu duyurdu.

Pınar Deniz’den eşi Kaan Yıldırım’a dudak dudağa kutlama!

Bir erkek bebek bekleyen Deniz, hamilelik sürecinde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettirdi.

Pınar Deniz’den eşi Kaan Yıldırım’a dudak dudağa kutlama!

Ünlü oyuncu, şimdi ise eşi Kaan Yıldırım'ın doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Pınar Deniz’den eşi Kaan Yıldırım’a dudak dudağa kutlama!

Deniz, Yıldırım ile dudak dudağa verdiği fotoğrafı "Benim canım... İyi ki doğdun da beni buldun" notuyla Instagram sayfasında yayınladı.

Pınar Deniz’den eşi Kaan Yıldırım’a dudak dudağa kutlama!

Paylaşım kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları Yıldırım'ın 38'inci yaşı için iyi dileklerde bulundu.

Pınar Deniz’den eşi Kaan Yıldırım’a dudak dudağa kutlama!

İşte Pınar Deniz'in Kaan Yıldırım'ı doğum gününü kutladığı o kare...