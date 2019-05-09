Türkiye'nin yarısından fazlasını ilgilendiren projede sona doğru! Yüzde 90'ı tamamlandı

"SADECE ORDU İÇİN DEĞİL, TÜRKİYE İÇİN HAYATİ BİR PROJE"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Karadeniz-Akdeniz yolunun sadece Ordu için değil, tüm Türkiye açısından son derece önemli ve hayati bir proje olduğunu söyledi. Proje sayesinde, yurt içi ve yurt dışı ithalat ve ihracatta da kolaylıklar yaşanacağını ifade eden Başkan Güler, "Karadeniz-Akdeniz yolu çok hayati bir yol. Sadece ordu için değil, Türkiye için son derece önemli. Çünkü Karadeniz'in, Gürcistan'ın, Rusya'nın, Ukrayna'nın bütün mallar, Karadeniz'i dolaşıp, Ege'yi dolaşıp, Akdeniz'i dolaşmadan direk Mersin'den inecek. Mısır'dan, Lübnan'dan, Suriye'den, Ürdün'den, İsrail'den gelenler de dolaşmadan buraya gelecek. Ordu ile Mersin arasında 41 tane vilayetin ithalat-ihracat malları var. Bu çok heyecan verici projeyi en üst yönetim ile görüştük. Bu bizim büyük bir katkımız olacak" şeklinde konuştu.