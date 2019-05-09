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İnsan sağlığına zarar veren 30 besin açıklandı!

Sağlığımıza etki eden yararlı ve zararlı besinler üzerine yapılan araştırma sonucunda insan sağlığına zarar veren 30 tehlike besin olduğu ortaya çıktı. Bilim adamlarının açıkladığı bu 30 besin zaman içerisinde sağlığımızı bozarak vücudumuz üzerinde çeşitli etkiler oluşturuyor. Açıklanan 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti. Böylelikle günlük hayatta yediğimiz bazı besinlerin zararlı olduğu ortaya çıktı. Peki sağlığımızı tehdit eden besinler nelerdir? İşte uzak durmamız gereken en sağlıksız ve tehlikeli 30 besin...

09.05.2019 16:34 - Son Güncelleme: 09.05.2019 16:34
İnsan sağlığına zarar veren 30 besin açıklandı!

Mikrodalgada patlamış mısır

Zararlı içerik: Trans yağlar

İnsan sağlığına zarar veren 30 besin açıklandı!

Tavuk nugget

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

İnsan sağlığına zarar veren 30 besin açıklandı!

İşlenmiş et

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

İnsan sağlığına zarar veren 30 besin açıklandı!

Beyaz un

Zararlı içerik: Klor dioksit

İnsan sağlığına zarar veren 30 besin açıklandı!

Cips

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

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