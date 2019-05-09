Türkiye'nin yarısından fazlasını ilgilendiren projede sona doğru! Yüzde 90'ı tamamlandı

Akdeniz ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak olan, 28 tünelin bulunduğu ve 600 kilometre uzunluğa sahip asrın projesi tamamlanma aşamasına geldi.
Türkiye'nin yarısından fazlasını ilgilendiren projede sona doğru! Yüzde 90'ı tamamlandı09.05.2019 17:14
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