Türkiye'nin yarısından fazlasını ilgilendiren projede sona doğru! Yüzde 90'ı tamamlandı 09.05.2019 17:14

Akdeniz ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak olan, 28 tünelin bulunduğu ve 600 kilometre uzunluğa sahip asrın projesi tamamlanma aşamasına geldi.