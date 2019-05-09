Sevilen tatlı fıstıklı baklava nasıl yapılır?
Çok emek isteyen ama yemesi de bir o kadar lezzetli olan fıstıklı baklava sofraları süsleyen tatlılardandır. Pratik hazırlanan fıstıklı baklava tarifini haberimizde bulabilirsiniz.
Osmanlı'da Ramazan ayının ortasında tepsilerle baklavalar yaptırılıp (17.yüzyıl sonları ve 18.yüzyılda) Sultanın iltifat göstergesi olarak her 10 yeniçeri için koca bir tepsi baklava Yeniçeri ocağına gönderilirmiş. Saray mutfağının önüne gelen Silahtar Ağa (1 numaralı yeniçeri) ilk tepsiyi Sultan adına aldıktan sonra her bölüğün amiri diğer tepsileri alır, önde baklava sinilerini taşıyanlar arkada ise bölükler birlikte kışlalara doğru yürürlermiş.
Eskiden İstanbul hanımları bir günü baklava günü yaparlar, özellikle Ramazan ya da bayram öncesi toplanıp her evin baklavasını şarkıyla türküyle açarlar, mahalle fırınlarında pişirirlerdi. Çıtırlığı kaybolmasın diye soğuk baklava Ramazanda iftarda, bayramlarda ise bayram sabahı sıcak şerbetle ıslanırdı. Hanımlar kendi aralarında açtıkları baklava yufkalarının sayıları ile birbirlerine ince dokundurmalar yaparlardı.