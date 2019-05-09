Sevilen tatlı fıstıklı baklava nasıl yapılır?

Osmanlı'da Ramazan ayının ortasında tepsilerle baklavalar yaptırılıp (17.yüzyıl sonları ve 18.yüzyılda) Sultanın iltifat göstergesi olarak her 10 yeniçeri için koca bir tepsi baklava Yeniçeri ocağına gönderilirmiş. Saray mutfağının önüne gelen Silahtar Ağa (1 numaralı yeniçeri) ilk tepsiyi Sultan adına aldıktan sonra her bölüğün amiri diğer tepsileri alır, önde baklava sinilerini taşıyanlar arkada ise bölükler birlikte kışlalara doğru yürürlermiş.