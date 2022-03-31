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Türkiye'nin konuştuğu Edirne'deki Güner ailesi katliamında yeni gelişme! 'Sarı' lakabıyla bilinen Berk Erdoğan'ın...

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ayağa kaldıran bir gelişme yaşandı. Güner ailesinden 4 kişinin öldürüldüğü skandal olayda 'Sarı' lakabıyla bilinen Berk Erdoğan'ın yeni suç kayıtları çıktı. İşte korkunç katliamda yaşananlar...

31.03.2022 23:06 - Son Güncelleme: 31.03.2022 23:10
Türkiye’nin konuştuğu Edirne’deki Güner ailesi katliamında yeni gelişme! ’Sarı’ lakabıyla bilinen Berk Erdoğan’ın...

Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, önceki sabah kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı.

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Türkiye’nin konuştuğu Edirne’deki Güner ailesi katliamında yeni gelişme! ’Sarı’ lakabıyla bilinen Berk Erdoğan’ın...

Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi. Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı.

Türkiye’nin konuştuğu Edirne’deki Güner ailesi katliamında yeni gelişme! ’Sarı’ lakabıyla bilinen Berk Erdoğan’ın...

Olay gecesi evde arbede yaşandığı ve bu sırada yüzü kesici aletle kesilen Anıl Güner'in ardından vücuduna isabet eden 6 mermi ile hayatını kaybettiği saptandı.

Türkiye’nin konuştuğu Edirne’deki Güner ailesi katliamında yeni gelişme! ’Sarı’ lakabıyla bilinen Berk Erdoğan’ın...

Şüphelilerin, Mehmet Güner'e ise evin içinde başına tek el ateş ettikleri, eşi Filiz Güner'in müdahale etmesi üzerine de kendisini darbedip, başından tek el ateş ederek öldürdüğü, bahçe içindeki evinde bulunan dede Mehmet Güner'i de sırtından 2 mermiyle öldürdükleri belirlendi.

Türkiye’nin konuştuğu Edirne’deki Güner ailesi katliamında yeni gelişme! ’Sarı’ lakabıyla bilinen Berk Erdoğan’ın...

Köyde dün 4 kişinin cenazeleri, toprağa verildi. Olayla ilgili Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile takviye gelen ekipler, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Köy camisinin minaresinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı, aile yakınları ile bazı köylülerin ifadelerine başvuruldu.

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