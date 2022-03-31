Türkiye’nin konuştuğu Edirne’deki Güner ailesi katliamında yeni gelişme! ’Sarı’ lakabıyla bilinen Berk Erdoğan’ın...

Şüphelilerin, Mehmet Güner'e ise evin içinde başına tek el ateş ettikleri, eşi Filiz Güner'in müdahale etmesi üzerine de kendisini darbedip, başından tek el ateş ederek öldürdüğü, bahçe içindeki evinde bulunan dede Mehmet Güner'i de sırtından 2 mermiyle öldürdükleri belirlendi.