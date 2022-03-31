Trabzon'da dehşete düşüren heyelan! Ölümle burun buruna! "O taş gelirse mahalle yok olur"
Trabzon'un Düzköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 27 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Evleri boşaltılan vatandaşlar dün geceyi komşu ve akrabalarında geçirirken, AFAD İl Müdürlüğü, belediye ve jandarma ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor. Evlerinin yukarısında büyük bir kaya olduğunu da vurgulayan bir vatandaş "Yukarıda büyük bir taş var. O taş geldiği zaman bu mahalle buradan yok olur. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Ekipler çalışıyor. İnşallah kalıcı bir çözüm bulunur." değerlendirmesinde bulundu.
31.03.2022 16:12 - Son Güncelleme: 31.03.2022 16:14
İlçeye bağlı Gülcana Mahallesi'nde kar yağışının ardından toprak zemininde kayma ve yarılmalara bağlı heyelanlar oluştu.
Heyelanlar nedeniyle Gülcana Mahallesi'ndeki bazı binalarda hasar oluştu, toprağın kaydığı Alazlı Mahallesi'ndeki 27 bina da gece saatlerinde tedbir amacıyla tahliye edildi.