Düzce'de sel felaketi! 4'ü çocuk 7 kayıp aranıyor (Video) 19.07.2019 10:17

Düzce Valisi Dağlı, "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca ve Cumayeri'nde de 69 kişi kurtarıldı" dedi. Öte yandan, olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili 4'ü çocuk 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarının geldiğini bildirdi." ifadesini kullandı. Akçakoca'da etkili sağanak nedeniyle Esmahanım köyünde mahsur kalan 16 kişi helikopterlerle kurtarıldı. Ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumayeri ilçesinde sağanak yüzünden Melen Çayı'nın taşması sonucu toprak kayması ve su baskınları meydana geldi. Beş ulaşım sağlanan yol ile köyler arasındaki bazı köprülerin zarar gördüğü taşkında mahsur kalanlara ulaşılması için çalışma başlatıldı. Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında birçok noktada meydana gelen heyelanın ardından köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Soylu, kendilerine, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili 4'ü çocuk 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarının geldiğini bildirdi.

Yağışın sürdüğü bölgede sel sularının evlerin birinci katına ulaşması nedeniyle çatılara çıkanlar, ekiplerin gelmesini bekledi. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri, mahsur kalanlara ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın koordinesinde Dokuzdeğirmen köyünde oluşturulan kriz merkezinde Genelkurmay Başkanlığından kurtarma helikopteri istendi.

Akçakoca'da etkili sağanak nedeniyle Esmahanım köyünde mahsur kalan 16 kişi helikopterlerle kurtarıldı. Ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma ekipleri de araçlardan köylülerin burada toplanmasına ilişkin anons yaptı.

7 KİŞİ KAYIP

Düzce Valiliği, 7 kişinin kaybolduğu ihbarı geldiğini, teyit ve arama çalışmalarının devam ettiğini açıklada. Valiliğin açıklaması şöyle:

"İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerimiz araç ekipmanları ile sahada olup helikopterler marifetiyle Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmış olup, 7 vatandaşımızla ilgili teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatılmıştır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce ili genelinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucu oluşan sel ve heyelan nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, hasta ya da yatalak kişilerin hastanelere sevki için zorlu koşullarla mücadele ediyor.

EKİPLER, ALZAYMIR HASTASINA GÜÇLÜKLE ULAŞTI

Mısırlı köyünde yaşayan 76 yaşındaki alzaymır hastası Hasan Göç'e, UMKE ekiplerinin yoğun çabası sonrası ulaşıldı.

Yolların çökmesi ve toprak kaymaları yüzünden bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, Göç'ü bulunduğu evden sedyeyle ambulansa aldı.

Dere gibi akan suyun üzerinde taşınan hasta, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin hasta babası için seferber olduğunu belirten Hüseyin Göç, "Dün akşam saat 11.00'den itibaren aşırı yağış devam etti. Sel yaşadık, ardından bölgede çalışmalar başladı. Sabah 05.00 itibarıyla tamamen sular altında kaldık. UMKE'yi, daha sonra AKUT'u aradım. 'Size ambulans göndereceğiz.' dediler, sağ olsunlar. Geldi ekipler, elinden geleni yapmaya çalıştı herkes." diye konuştu.

Bu arada, bölgedeki iki UMKE ekibinin, dün geceden bu yana yaklaşık 15 hastanın hastaneye sevkini gerçekleştirdiği belirtildi.