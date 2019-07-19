19 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu: Cuma günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel katalog
19 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimi gün yayınlanmış, indirimli ürünler belli olmuştu. Derin dondurucu, mini buzdolabı, mini fırın, gölgeli salıncak, drone gibi çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı cuma günü kataloğunu haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olarak satılıyor? İşte 19 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
19.07.2019 11:34
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