A Haber Muhabiri Hakan Süer sel felaketi sonrası kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği Düzce'den son durumu aktardı. Hakan Süer 7 kişinin kaybolduğu köye doğru giderken yolda karşılaştığı manzarayı canlı yayına bağlanarak aktardı. İşte felaketin boyutları ortaya çıkaran görüntüler...
Düzce'de sel sularının çekilmesiyle felaketin boyutları ortaya çıkmaya başladı (Video)19.07.2019 11:40
- Kayseri'de akılalmaz olay! Sahte aile kurup 2 milyon lira dolandırdılar
- Savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen suç makinesi çıktı! Dehşete düşüren ifadeler...
- Son dakika: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'ndeki yeni yapılanması çökertildi
- Kurada ev çıkmayan üzülmesin! TOKİ'den her keseye uygun yeni konutlar! TOKİ ucuz konut müracaat şartları nedir?
- Maçka Parkı'nda genç kadına kapkaç şoku
- Barajın doluluk oranını minareye bakıp öğreniyorlar (Video)
- Düzce'de sel sularının çekilmesiyle felaketin boyutları ortaya çıkmaya başladı (Video)
- İstanbul'da tünel kapatıp havaya ateş açan magandalar yakalandı
- Tutuklanan katil zanlısı: Zavallı çocuk, üzüldüm ona (Video)
- Üsküdar’da inanılmaz görüntü! Kıl payı kurtuldu…
- İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda silah parçası ele geçirildi (Video)
- Önce öldürdüler sonra yaktılar.. Dehşet anları kamerada
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.