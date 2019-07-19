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Düzce'de sel sularının çekilmesiyle felaketin boyutları ortaya çıkmaya başladı (Video)

19.07.2019 11:40

A Haber Muhabiri Hakan Süer sel felaketi sonrası kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği Düzce'den son durumu aktardı. Hakan Süer 7 kişinin kaybolduğu köye doğru giderken yolda karşılaştığı manzarayı canlı yayına bağlanarak aktardı. İşte felaketin boyutları ortaya çıkaran görüntüler...


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