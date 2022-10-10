Türkiye'nin değişik illerinden gelen 220 yedek yükümlü ile gerçekleştirilen "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" nefesleri kesti
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" kapsamında Türkiye'nin değişik illerinden gelen 220 yedek yükümlü bazı eğitimlere tabi tutuldu.
10.10.2022 21:04 - Son Güncelleme: 10.10.2022 21:04
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" kapsamında "Basın Günü" etkinliği yapıldı.
Bunun üzerine Türkiye'nin değişik illerinden gelen 220 yedek yükümlü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kurulan çadırlara yerleştirilerek bazı eğitimlere tabi tutuldu.