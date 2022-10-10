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Türkiye'nin değişik illerinden gelen 220 yedek yükümlü ile gerçekleştirilen "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" nefesleri kesti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" kapsamında Türkiye'nin değişik illerinden gelen 220 yedek yükümlü bazı eğitimlere tabi tutuldu.

10.10.2022 21:04 - Son Güncelleme: 10.10.2022 21:04
Türkiye’nin değişik illerinden gelen 220 yedek yükümlü ile gerçekleştirilen Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı nefesleri kesti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" kapsamında "Basın Günü" etkinliği yapıldı.

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Türkiye’nin değişik illerinden gelen 220 yedek yükümlü ile gerçekleştirilen Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı nefesleri kesti

Tatbikat için ilk olarak askerlik hizmetini yıllar öncesinde tamamlayan er, erbaş, astsubay ve subaylara "silahaltı" daveti ulaştırıldı.

Türkiye’nin değişik illerinden gelen 220 yedek yükümlü ile gerçekleştirilen Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı nefesleri kesti

Bunun üzerine Türkiye'nin değişik illerinden gelen 220 yedek yükümlü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kurulan çadırlara yerleştirilerek bazı eğitimlere tabi tutuldu.

Türkiye’nin değişik illerinden gelen 220 yedek yükümlü ile gerçekleştirilen Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı nefesleri kesti

Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Tevfik Abaşlıoğlu'nun brifingiyle başlayan tatbikatta sefer emrine çağırılan 42 aracın askeriyeye girişleri sağlandı.

Türkiye’nin değişik illerinden gelen 220 yedek yükümlü ile gerçekleştirilen Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı nefesleri kesti

Daha sonra topçu ve hava taarruz eğitiminin verildiği yedek yükümlüler, poligonlarda tabanca ve piyade tüfeğiyle atış yaptı.

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